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国防部：

落实元首重要共识 确保中美两军关系正常稳定发展

2022年04月29日05:10 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京4月28日电  （记者刘博通）国防部新闻局副局长、国防部新闻发言人谭克非28日在例行记者会上表示，国务委员兼国防部长魏凤和应约与美国国防部长奥斯汀通话，这是落实习近平主席和拜登总统重要共识的实际举措。双方就两国两军关系和共同关心的问题交换了意见，是一次坦诚、深入、建设性的战略沟通。双方一致同意，中美两军要保持沟通渠道畅通、管控风险、推进危机沟通机制建设。

　　他指出，作为世界上最重要的两个大国，中美合则两利、斗则俱伤，谁也打不倒谁，谁也改变不了谁，双方有一千条理由把中美关系搞好，没有一条理由搞坏。稳定的两军关系符合两国共同利益，也符合国际社会的共同期待。我们要求美方把拜登总统“四不一无意”的表态真正落到实处。

　　“需要强调的是，中方对发展两军关系是有原则的。”谭克非说，针对美方一段时间以来在台湾、海空安全、乌克兰等问题上对华军事挑衅、抹黑栽赃、威胁施压，我们予以坚决有力的反制，坚定捍卫国家利益和尊严。我们正告美方，任何时候都不要低估中国的决心和能力。希望美方摒弃冷战零和思维，客观理性看待中国发展，与中方一道，认真落实两国元首重要共识，增进军事互信，加强对话交流，管控风险危机，开展务实合作，确保两军关系正常稳定发展。


　　《 人民日报 》（ 2022年04月29日 03 版）
(责编：赵欣悦、岳弘彬)

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