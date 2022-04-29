新华社马斯喀特4月28日电 （记者杨元勇）4月28日，阿曼国防事务副首相谢哈卜亲王在马斯喀特与到访的国务委员兼国防部长魏凤和举行会谈。

谢哈卜说，阿中友好交往历史悠久。近年来，双方在经贸、能源等领域的合作成果丰硕，相信此访将进一步促进两国战略伙伴关系发展。阿曼奉行与所有国家发展友好关系的外交政策，对本地区众多热点问题背后的复杂因素有清醒认识，希望中方在国际和地区事务中发挥更大作用。阿中两军近年来在装备技术、人员培训等领域开展了务实合作，双方要持续拓展合作领域，把两军关系不断推向前进。

魏凤和说，中国是阿曼唯一的战略伙伴，这充分体现了两国关系的特殊性。近年来，在两国元首关心和引领下，中阿关系持续深入发展。中方支持阿曼维护国家主权独立和社会稳定。要警惕有的大国插手中东事务，破坏地区和平稳定。中方赞赏阿为推动地区问题政治解决发挥独特积极作用，愿与阿方一道，丰富两国战略伙伴关系内涵，拓展各领域友好合作。阿曼军队是中国军队的重要合作伙伴，中方愿与阿方共同努力，进一步提升两军在联合演习、军事技术、后勤保障、人员培训等领域的合作水平。

同日，阿曼苏丹办公厅大臣苏尔坦·努阿玛尼上将、外交大臣巴德尔分别会见魏凤和。会见中，双方就国际地区安全形势、两国两军关系、乌克兰问题等深入交换意见。

《 人民日报 》（ 2022年04月29日 03 版）

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