南太岛国人民对美、澳等国的政治把戏心中有数，任何在南太地区煽风点火、挑动对立的企图都不可能得逞

近日，中国同所罗门群岛正式签署两国政府间安全合作框架协议。所总理索加瓦雷表示，这份协议建立在相互尊重主权、遵守国内法与国际法的基础上，完全符合所国家利益，不会损害南太平洋地区的和平与稳定。然而，美国、澳大利亚等国政客却频频对所罗门群岛政府施压，抹黑中所正常合作，甚至发出赤裸裸威胁。美、澳等国散布的种种谬论不仅站不住脚，反倒将自己内心深处的强权心态和霸道思维暴露得淋漓尽致。

谬论之一是所谓协议“无必要论”。这些政客声称，不理解所罗门群岛有什么安全缺口，需要和中国签署此类协议。这显然是揣着明白装糊涂。上世纪70年代以来，所深受社会不稳定之苦，发生多次大规模骚乱。2006年，所首都霍尼亚拉唐人街被付之一炬。去年11月，霍尼亚拉再度爆发严重骚乱，暴徒烧抢唐人街商铺，数百名中国侨胞流离失所，面临重大财产损失和安全威胁。

痛定思痛，所政府积极同中方开展警务合作，希望同中方深化安全伙伴关系，以实现社会长治久安。应所方要求，中方向所提供警用物资援助，派出临时警务顾问组赴所，受到所政府和社会各界广泛欢迎。事实充分证明，在平等相待、互利共赢基础上，同中国深化正常执法和安全合作，是所方着眼自身安全形势做出的现实选择，是中所关系发展的成果。

谬论之二是所谓“插手内部事务论”。中所安全合作框架协议签署以来，澳大利亚等国持续鼓噪，声称南太国家已建立起地区安全合作机制，所方的安全关切是“太平洋岛国大家庭”的“内部事务”，其他国家不应介入，甚至鼓吹要将协议提交太平洋岛国论坛审议。只要仔细研究南太地区安全合作机制发展史和有关合作文件，就会发现这些纯属谬论。南太地区安全合作机制旨在维护南太各国和地区的安全稳定，绝非打造封闭、排他的“小圈子”。《艾图塔基宣言》《比克塔瓦宣言》《博埃宣言行动计划》等南太地区安全合作机制基础文件，均重申不干涉他国内政、尊重成员国主权等原则。《博埃宣言》明文规定，尊重并维护每个成员国在不受外部干涉和胁迫情况下处理国家事务的主权。中所安全合作框架协议是两国之间的主权行为，同中方签署协议是所方国家安全战略的一部分，为所方保障自身安全稳定提供了新的选项，同地区安全机制相互补充，与其他各方提供的建设性帮助形成合力。

一些西方国家政客刻意歪曲宣言精神，才是对岛国内政的粗暴干涉，是赤裸裸的霸凌行径和“胁迫外交”，暴露出他们内心深处的殖民者心态和霸权图谋。南太岛国是独立主权国家，不是美、澳等国的后院，任何将“门罗主义”移植到南太地区的图谋都不得人心，终将失败。

谬论之三是所谓“破坏地区稳定论”。一些西方国家政客反复炒作中所安全合作框架协议“可能加剧所内部不稳定，并在太平洋岛国地区制造令人不安的先例”。4月22日，美方代表团访所，就中所安全合作框架协议向所施压，并以“引发美方重大关切和反应”相威胁。同日，中国驻所罗门群岛大使和索加瓦雷总理共同出席中国援所体育场馆项目训练跑道移交仪式，助力所成功举办2023年太平洋运动会。谁在制造事端、挑动地区局势紧张，谁在真心诚意帮助岛国发展，明眼人一看便知。

美、澳还凭空捏造“中国将在所建立军事基地”等谣言，用心十分险恶。中所安全合作聚焦维护社会秩序、保护人民生命和财产安全、人道主义援助、自然灾害应对，致力于帮助所方加强维护本国安全的能力建设，是维护地区和平稳定的正能量，与所谓的“军事基地”扯不上任何关系。反倒是美英澳拼凑的所谓三边安全伙伴关系，不仅不公开、不透明，更是将核扩散和军事化风险引入南太，严重威胁地区安全稳定。

中国始终本着相互尊重、平等互利原则，积极发展同南太岛国友好关系，支持岛国坚定走符合自身国情的发展道路，急岛国之所急，为岛国人民带来实实在在的福祉。南太岛国人民对美、澳等国的政治把戏心中有数，任何在南太地区煽风点火、挑动对立的企图都不可能得逞。

《 人民日报 》（ 2022年04月29日 03 版）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)