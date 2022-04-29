本报记者 姜 波

红色，是西班牙共产党党旗的主色调，也是西共党主席何塞·路易斯·森特利亚社交媒体平台的主色调。浏览森特利亚的社交媒体账号，可以看到他活跃的身影，以及经常转发的关于中国的推文：中国全国两会，北京冬奥会的科技元素，中国外交部发言人表态，等等。显然，森特利亚对中国的关注度极高。

1998年，森特利亚第一次踏上中国土地。“我到了中国的一些乡村地区，感到那里的发展还较为滞后。”2018年，森特利亚应中共中央对外联络部邀请再次来到中国，并赴安徽省凤阳县小岗村考察，这一次，眼前的景象与20年前见到的中国乡村已经不可同日而语：蔬果大棚搭建在田野上，青砖黛瓦的二层小楼坐落其间，笔直平坦的乡村道路联通四方……中国乡村发展之快、变化之大让森特利亚感慨不已。“我在街头看到的是，基础设施已经与以往大不相同，年轻人积极向上有干劲，每个人都充满活力。”

震撼之余，森特利亚的心中多了很多疑问：是什么力量让中国发生了如此巨大的变化？马克思主义为何能在中国焕发出新的生命力？中国共产党带领中国人民推动中国特色社会主义建设，给世界带来了什么机遇和启发？

带着这些疑问，在友人的推荐下，森特利亚找来西语版《习近平谈治国理政》。仔细研读后，森特利亚认为自己找到了答案。“习近平总书记的治国理政理念和实践给了我很大的触动。”森特利亚告诉记者，习近平总书记反复强调，人民是历史的创造者，坚持以人民为中心，从人民利益出发谋划改革思路、制定改革举措，为人民谋幸福。“在我看来，这是中国共产党得到人民的拥护和支持、中国能取得伟大发展成就的根本所在。”

通过多次访华经历和不断的研究学习，森特利亚对马克思主义中国化、对中国特色社会主义有了越来越深入的体会和认识。他出版了《中国正在发生什么？》等书籍，为西语国家民众提供了一个了解中国发展变化的途径，并希望能给其他国家发展带来启示与借鉴。

2021年7月，森特利亚应邀在“云端”参加了以视频连线方式召开的中国共产党与世界政党领导人峰会，聆听了习近平总书记在会上发表的题为《加强政党合作 共谋人民幸福》的主旨讲话。森特利亚表示，在世界局势复杂动荡、和平与发展面临一系列挑战的当下，“习近平总书记的讲话具有重要意义，释放了世界可以携手前行的积极信号。这充分显示出习近平总书记是一位富有远见卓识的领导者，面对国内外环境发生的深刻变化，他从理论和实践层面作出了回答和应对。”

2019年，森特利亚来到重庆市，参加在山城举办的“一带一路”陆海联动发展论坛。“马德里和重庆都是‘一带一路’沿线重要城市，共建‘一带一路’为西中两国关系进一步紧密发展提供了新机遇。”

相知无远近，万里尚为邻。

早在2000多年前，古老的陆上丝绸之路就将中国古都长安同西班牙的塔拉戈纳联系在一起。森特利亚表示：“习近平总书记提出的人类命运共同体理念，超越了人类社会的分歧与矛盾，着眼于全人类的福祉，为两党理论互鉴交流，为构建相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系开辟了一条新的路径。”

西班牙共产党和中国共产党传统友谊源远流长。森特利亚表示，两党将进一步巩固和深化双方的对话与交流，积极推动西中关系发展和两国共建“一带一路”合作，为构建人类命运共同体贡献力量。

（本报马德里电）

《 人民日报 》（ 2022年04月29日 03 版）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)