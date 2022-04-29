本报记者 叶 子

4月9日拍摄的博鳌亚洲论坛永久会址（无人机照片）。

新华社记者 张丽芸摄

博鳌亚洲论坛2022年年会于4月20日至22日在海南博鳌举行。年会期间，海南黎族、苗族非物质文化遗产亮相博鳌亚洲论坛主题公园，为中外嘉宾展示海南少数民族文化魅力。图为4月21日，黎族妇女在博鳌亚洲论坛主题公园演奏黎族传统乐器。

新华社记者 张丽芸摄

4月17日，俯瞰博鳌亚洲论坛主题公园。

袁 琛摄（人民图片）

博鳌亚洲论坛2022年年会开幕式上，国家主席习近平以视频方式发表题为《携手迎接挑战，合作开创未来》的主旨演讲，在网络上引发热烈反响和广泛共鸣。

网友们纷纷表示，习近平主席的主旨演讲高瞻远瞩、思想深邃、内涵丰富，为全球团结合作、共克时艰贡献了中国智慧、指明了努力方向。“安危不贰其志，险易不革其心。”面对重重挑战，更要坚定信心、激流勇进。

为应对人类安全挑战贡献中国智慧、中国方案

在主旨演讲中，习近平主席着眼应对全球共同挑战、促进世界安危与共，鲜明提出了全球安全倡议，为共同营造和平稳定的发展环境、共同构建人类命运共同体提供了行动指引、注入了思想动力。

微信公众号“人民日报评论”发布的人民日报评论员文章《落实全球安全倡议，促进世界安危与共》指出，安全问题是事关人类前途命运的重大问题，如果解决不好，人类和平与发展的崇高事业就难以顺利推进。习近平主席深刻把握人类前途命运和世界发展大势提出的全球安全倡议，明确了维护和实现全球安全的核心理念、根本遵循、重要原则、长远目标和可行思路，符合各国对加强全球安全合作的期待，为解决当今世界面临的安全挑战贡献了中国智慧、中国方案，必将为推动全球安全治理体系改革、破解人类安全困境、推动构建人类命运共同体提供重要理念指引。

人民网转载的人民日报“和音”文章《为应对人类安全挑战贡献中国方案》指出，这是继共建“一带一路”和全球发展倡议之后，中国提供的又一重要国际公共产品，是人类命运共同体理念在安全领域的生动实践，为破解全球安全治理难题贡献了中国方案。

“全球安全倡议有助于建立一个新的全球和平议程”“中国坚守负责任大国的态度和立场，为区域和平与安全打下了坚实基础”……据人民网报道，全球安全倡议一经提出，就引发了博鳌亚洲论坛2022年年会与会嘉宾的积极反响。

微信公众号“学习小组”的文章指出，在主旨演讲中，习近平主席分别用“大船”和“机器”为喻，生动阐释了人类是休戚与共的命运共同体——“世界各国乘坐在一条命运与共的大船上，要穿越惊涛骇浪、驶向光明未来，必须同舟共济，企图把谁扔下大海都是不可接受的”；“国际社会发展到今天已经成为一部复杂精巧、有机一体的机器，拆掉一个零部件就会使整个机器运转面临严重困难，被拆的人会受损，拆的人也会受损”。人类面临的所有全球性问题，任何一国想单打独斗都无法解决，必须团结起来共同应对。

在新华网的报道里，印度尼西亚亚洲创新研究中心主席班邦·苏尔约诺表示，全球安全倡议体现了共同安全和可持续安全。不同于某些西方国家片面追求自身安全的思维，中方提出的全球安全倡议追求的是共同安全，是强调和平、合作的安全观，有利于建立相互尊重、平等互信的国际秩序，对人类实现持久和平与长远发展具有重要意义。

网友表示，这一重大倡议，既是对当前全球关注的热点地区安全问题的回应，也是从实现持久和平与普遍安全的长远角度出发，为破解人类面临的共同安全问题勾画了清晰路径。

为亚洲各国携手迎接挑战增强力量

主旨演讲中，习近平主席着眼世界之变、时代之变、历史之变，把握亚洲的历史与现实，强调“我们要继续把亚洲发展好、建设好，展现亚洲的韧性、智慧、力量，打造世界的和平稳定锚、增长动力源、合作新高地”，提出“坚定维护亚洲和平”“积极推动亚洲合作”“共同促进亚洲团结”3点主张。

人民日报客户端发布的文章《共创团结进步的亚洲大家庭》中，与会嘉宾纷纷表示，习近平主席的主旨演讲思想深邃，内容丰富，对共同守护人类生命健康，共同促进经济复苏，共同维护世界和平安宁，共同应对全球治理挑战具有重要意义。“习近平主席的主旨演讲表达出对后疫情时代世界经济复苏的坚定信心，在当前形势下有助于推动维护全球稳定、推进国际合作。亚洲是全球发展的引擎，也是世界的和平稳定锚。”斯洛文尼亚前总统图尔克表示。

据新华网报道，马来西亚太平洋研究中心首席顾问胡逸山，对主旨演讲中关于亚洲发展的论述印象深刻。他说，在谈到积极推动亚洲合作时，习近平主席引用的谚语“遇山一起爬，遇沟一起跨”“甘蔗同穴生，香茅成丛长”，非常生动亲切。地区国家期待中国继续发挥重要作用，推动更广泛合作，提供更广阔市场机遇，进一步释放全球最大自由贸易区的红利，推动亚洲团结合作、共同繁荣。

亚洲是当今世界最具发展活力和潜力的地区之一，是拉动世界经济复苏和增长的重要引擎，建设发展繁荣的亚洲是亚洲人民的共同愿景。央视网发布的解读文章指出，主旨演讲不仅生动阐明了人类命运休戚与共的时代发展大势，也昭示着冲出迷雾走向光明的路径：最强大的力量是同心合力，最有效的方法是和衷共济。

当下，人类还未走出世纪疫情阴霾，又面临新的传统安全风险；全球经济复苏仍脆弱乏力，又叠加发展鸿沟加剧的矛盾；气候变化等治理赤字尚未填补，数字治理等新课题又摆在面前。网友表示，主旨演讲回应时代关切，倡导亚洲和世界坚定信心、直面挑战，提出中国方案，宣示中国举措，为亚洲各国携手迎接挑战、共促全球发展、构建共同未来进一步增强了信心和力量。

中国发展将为各国带来更多新机遇

“中国经济韧性强、潜力足、回旋余地广、长期向好的基本面不会改变，将为世界经济企稳复苏提供强大动能，为各国提供更广阔的市场机会。”在主旨演讲中，习近平主席倡导各国携手迎接挑战、合作开创未来，强调“中国将始终不渝坚持走和平发展道路，始终做世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者”。

当前，百年变局和世纪疫情相互叠加，世界进入新的动荡变革期，不稳定性不确定性显著上升。作为世界经济增长的主要稳定器和动力源，中国的经济发展备受关注。2021年，中国国内生产总值达114.4万亿元，占全球经济比重预计超18%。2022年一季度，中国国内生产总值同比增长4.8%，主要宏观指标保持在合理区间，实现“开门稳”。

在新华网的报道中，柬埔寨皇家科学院国际关系研究所所长金平说，中国在应对新冠疫情、防疫国际合作、促进经济复苏等方面拥有宝贵经验，其他国家可以借鉴。当今世界，全球化遭遇逆流、安全形势紧张加剧、全球治理赤字问题凸显。在此背景下，中国为提振多边主义和全球化信心、构建开放型世界经济、开辟包容性增长和可持续发展路径、推动构建人类命运共同体发挥重要作用，作出重要贡献。

网友表示，可持续发展才是好发展，大家一起发展才是真发展。主旨演讲中提出的一系列务实举措和行动充分表明，中国扩大高水平开放的决心不会变，同世界分享发展机遇的决心不会变，推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢方向发展的决心也不会变。秉持开放、合作、团结、共赢的信念，坚定不移全面扩大开放，中国发展将为各国带来更多新机遇，为世界经济注入更多新动能。

(责编：赵欣悦、岳弘彬)