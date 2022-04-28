新华社华盛顿4月28日电（记者许缘）美国商务部28日公布的数据显示，2022年第一季度美国实际国内生产总值按年率计算下降1.4%，是2020年第二季度以来美国经济首次萎缩。

数据显示，今年第一季度美国经济萎缩反映了疲软的私人库存投资、出口下降、联邦以及州和地方政府支出下滑。同时，受新冠变异病毒奥密克戎毒株在美国持续蔓延导致确诊病例再度激增影响，美国部分地区企业运营再次受到限制或中断。

具体来看，当季占美国经济总量约70%的个人消费支出增长2.7%；反映企业投资状况的非住宅类固定资产投资增长9.2%；联邦政府支出下降5.9%，州和地方政府支出也减少0.8%。

同时，美国私人库存投资拖累当季经济增长0.84个百分点，较上季度明显萎缩。净出口也拖累当季经济增长3.2个百分点，是该指标连续第七个季度下滑。

分析人士表示，第一季度美国个人消费支出增幅高于去年第四季度。不过，由于持续高通胀开始削弱消费者购买力，加上联邦财政支持日益减少，美国个人消费支出能否持续增长值得观察。

此外，美联储3月起开启加息周期，市场普遍预计美联储将在5月货币政策会议加息50个基点，升息可能会在一定程度上削弱企业投资支出。

美国经济还面临潜在的外部不利因素，包括俄乌冲突可能导致欧洲经济增长前景恶化、原材料短缺和供应链中断问题加剧等。

美国商务部通常会根据不断完善的信息对季度经济数据进行三次估算。今年第一季度经济数据修正值将于5月26日公布。

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