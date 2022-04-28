新华社达喀尔4月28日电 综合新华社驻非洲地区记者报道：全国人大与非洲法语国家议会线上研讨会于26日至27日召开，来自22个非洲法语国家的90多位议员参加了研讨会。与会议员盛赞中非合作，肯定中国全过程人民民主的制度优势，认为中非应共同探索符合自身国情的民主道路，为不断改善人民福祉、推动国际关系民主化贡献力量。

塞内加尔议会外交、海外侨民和非洲一体化事务委员会主席帕帕·比拉姆·图雷说，这次研讨会进一步加强了中国和非洲国家议会间合作，有利于各国分享经验。每个国家都有自己的发展模式，我们始终要倾听人民的声音，探索符合国情的民主发展道路。

科特迪瓦国民议会议员科南·勒内说，这次研讨会让我们对中国的民主制度和中国人民如何参与民主政治有了更深刻的理解。每个国家都应该探索适合自身的民主道路，各国也应该在此基础上交流经验、相互学习。当今世界需要更多合作，研讨会为我们探索适合本国国情的民主道路提供了丰富经验。

乍得过渡理事会外交与国际合作委员会主席穆罕默德·穆辛·亚当表示，中国的民主是全过程的民主，所有重大立法决策都要经过民主审议，程序周密，才能保证决策的科学性和民主性。中国的民主制度符合中国人民的需要和愿望，各国都应根据自己的实际情况实行民主制度。

刚果（布）国民议会友华小组组长约瑟夫·姆博萨说，此次研讨会有利于刚果（布）学习吸取他国的优秀经验，并更好地服务于改善人民生活。

多哥第二副议长梅穆娜图·易卜拉希马说，本次研讨会有利于进一步推动建设中非命运共同体，树立了中非人民友谊的新愿景。国民议会是民主制度中重要机构之一，应确保真正捍卫人民的利益和福祉。

喀麦隆国民议会副议长迪奥多尔·达图奥表示，喀麦隆将中国的民主模式视为范例。我们需要鼓励民主的多样性，这对世界和平与相互理解十分必要。

加蓬国民议会加中友好小组成员鲍里斯·瓦达说，研讨会给国民议会与会成员提供了宝贵的经验分享机会。他说，中国全过程人民民主真正反映了人民意志，这一实践符合中国的国情，并为其他国家提供了借鉴意义。

中非国民议会第一总务主任马格卢瓦尔·马康戈表示，民主因国而异，适应本土的才是好制度，任何国家把自己的民主制度强加给他国都是不明智的。我们希望借鉴中国式民主，从不同制度中获得经验指导实践。（执笔记者：王子正；参与记者：史彧、田耘、罗毓、郑扬子、凌馨）

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