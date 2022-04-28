新华社洛杉矶4月27日电（记者谭晶晶）美国疾病控制和预防中心26日发布的研究报告称，根据血清阳性率研究方法得到的结果显示，截至今年2月，约75%的美国儿童及青少年血液中有感染新冠病毒获得的抗体，表明他们曾感染过新冠，其中三分之一为2021年12月以来被感染。

美疾控中心使用全美商业实验室血清阳性率数据及2018年美国社区调查相关数据，对2021年9月至2022年2月期间美国各年龄段人群感染新冠后血清阳性率趋势进行了比较研究。研究检测的抗体为人体血清中的“抗核衣壳”抗体，这些抗体是由于感染新冠病毒获得，而不是由于接种新冠疫苗产生。

研究结果显示，2021年9月至2022年2月期间，美国新冠感染率增幅最大的人群为儿童和青少年，该年龄段人群的新冠疫苗接种率最低。65岁及以上的人群可能由于新冠疫苗接种率较高及采取其他防护措施，新冠感染率较低。

研究结果显示，2021年12月至2022年2月期间，也就是奥密克戎变异毒株在美加速传播期间，感染新冠后获得抗体的美国人口比例从33.5%升至57.7%，其中，11岁及以下儿童比例从44.2%升至75.2%，12岁至17岁青少年比例从45.6%升至74.2%。

美疾控中心称，研究结果显示了奥密克戎变异毒株导致的高感染率，尤其是儿童的高感染率。接种疫苗仍是预防新冠感染导致的重症及住院的最安全手段。感染过新冠的人群接种疫苗也可预防重症、住院等状况。

美国儿科学会和儿童医院协会4月21日发布的报告显示，自新冠疫情暴发以来，美国累计已有超过1290万名儿童确诊感染新冠病毒。

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