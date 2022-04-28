人民网北京4月28日电 据外交部网站消息，外交部发言人汪文斌主持今日例行记者会。记者会实录如下：

中国和加勒比建交国外长会将于4月29日以视频方式举行。会议由国务委员兼外长王毅与多米尼克总理斯凯里特共同主持，同中国建交的9个加勒比国家将全部出席。与会各方将就中加关系和共同关心的问题深入交换意见。

法新社记者：据美国白宫公报，拜登总统将于5月访问韩国和日本，为的是重申美方对自由开放印太地区的承诺。拜登总统也会与“四边机制”的领导进行会谈。请问中方对此有何评论？

汪文斌：中方一贯认为，国与国之间的合作及地区倡议应顺应大势、合乎民心，应有利于促进地区和平、稳定与繁荣，而不是搞封闭排他的小圈子，损害地区国家互信与合作。你提到的“四边机制”充斥着陈旧过时的冷战零和思维，军事对抗色彩浓厚，有违时代潮流，注定不得人心。

新华社记者：据报道，4月27日，外交学会和美国美亚学会联合举办活动，纪念美国国会参众两院代表团首次访华50周年，美国多名议员及议员助手、曼斯菲尔德中心等美方机构负责人在线出席。中方对此有何评论？

汪文斌：1972年4月、6月，美国国会参议院两党领袖和众议院两党领袖分别率团访华，开创了美国国会对华交往的历史，为促进中美关系正常化发挥了积极作用。50年来，美国历届国会都有议员致力于推动中美友好合作。中方对此表示赞赏。

同时我们看到，近年来，美国国会一些议员出于意识形态偏见和政治私利“逢中必反”，极力鼓动遏制打压中国，推动国会审议通过多项涉华消极法案，干涉中国内政，损害中方利益，干扰中美关系发展。这种局面不符合中美两国和两国人民的利益，也不符合世界人民的期待。

中美合则两利，斗则俱伤，这是中美恢复交往半个世纪以来得出的历史经验。希望美国国会议员从历史中汲取智慧，从中美两国的长远利益和两国人民的根本福祉出发，同中方加强对话沟通，管控分歧，拓展合作，为推动中美关系重返稳定发展轨道发挥建设性作用。

法新社记者：英国外交部长特拉斯女士昨日批评中方尚未谴责俄罗斯对乌克兰的“入侵”，她还说中国要是拒绝按规矩办事，就会难以继续变成大国。请问中方对此有什么样的评论？中方是否担心不谴责俄方的“入侵”，将会影响跟英国和欧洲的关系？

汪文斌：你刚才提到英国外交大臣特拉斯女士的有关言论。我也注意到，她提到了规则。国际规则指的是以联合国宪章宗旨和原则为基础的国际关系准则，而不是小集团、小圈子的“家法”“帮规”。

特拉斯女士还提到北约。冷战早已结束，北约作为冷战产物和全球最大军事联盟，理应审时度势，作出必要调整。然而北约却长期固守旧的安全观念，搞阵营对抗，沦为个别国家谋求霸权的工具。北约口口声声称自己是“防御性组织”，实际上却在不断制造对抗、制造事端。北约要求别国遵守国际关系基本准则，却肆意对主权国家发动战争，狂轰滥炸，导致无辜平民丧生和流离失所。北约明明是北大西洋的军事组织，近年来却跑到亚太地区耀武扬威、挑动矛盾。北约东扩对欧洲和平稳定和长治久安的影响值得反思。北约已经搞乱了欧洲，难道还要搞乱亚太，搞乱全世界吗？

至于中方在乌克兰问题上的立场，我们的立场是一贯和明确的。我们向来根据事情本身的是非曲直，独立自主地作出判断。

总台央视记者：发言人能否介绍一下中国和加勒比建交国外长会的背景情况？中方如何评价中加关系？

汪文斌：今年是中国和加勒比国家开启外交关系50周年。为回顾历史，总结经验，凝聚共识，推动中加关系发展不断迈上新台阶，中加决定举行此次外长会。王毅国务委员兼外长和加方轮值协调国多米尼克总理斯凯里特将共同主持此次会议并发表讲话，同中国建交的9个加勒比国家将全部出席。各方将就中加关系和共同关心的问题深入交换意见，共商中加关系发展前景。

中国和加勒比国家友谊源远流长。双方是志同道合的好朋友、好伙伴、好兄弟。中加开启外交关系50年来，特别是2013年习近平主席同加勒比建交国领导人会晤以来，中加全面合作伙伴关系持续深化，各领域合作成果丰硕，树立了相互尊重、平等互利、共同发展的典范。新冠肺炎疫情发生以来，中加同舟共济、守望相助，谱写了双方友谊新篇章。中方愿与加勒比各国一道，以开启外交关系50周年为新起点，进一步增进政治互信，深化各领域务实合作，构建更加紧密的中加命运共同体。

总台国广记者：4月26日是世界知识产权日。发言人可否介绍一下中国加强知识产权保护的有关情况？

汪文斌：中国政府高度重视保护知识产权。习近平主席指出“创新是引领发展的第一动力，保护知识产权就是保护创新”。中国在知识产权保护方面采取了一系列切实有效举措，取得了巨大成就。2021年，中国共授权发明专利69.6万件，每万人口高价值发明专利拥有量达到7.5件。2012年至2021年，中国国内知识产权保护社会满意度由63.69分提升到80.61分。中国进入全球百强的科技集群数量已跃居全球第二，世界知识产权组织发布的《2021年全球创新指数报告》中，中国排名第12位，位居中等收入经济体之首。

我还想强调的是，保护知识产权、推动自主创新是推动经济高质量发展的“刚需”，也是深化对外开放、走向国际市场的“标配”。中方对内外资企业知识产权一视同仁，在知识产权保护方面获得国际社会普遍认可。国外来华知识产权申请量、授权量、保有量逐年快速提升，越来越多的企业将中国作为发起知识产权诉讼的优选地。去年中国欧盟商会发布的《商业信心调查2021》显示半数以上受访企业认为中国知识产权执法力度“足够好”或“非常好”。

在全面加强知识产权保护、优化营商环境的同时，中国政府也在不断深化和拓展与国际组织和世界各国在知识产权领域的合作，深度参与全球知识产权治理。北京冬奥会期间，中方向来华出席开幕式的世界知识产权组织总干事交存了马拉喀什条约批准书，并正式完成海牙协定加入程序。中方还认真落实《区域全面经济伙伴关系协定》知识产权相关内容履约工作，深入推进相关自贸区谈判中的知识产权磋商，成为知识产权保护国际规则的坚定维护者、重要参与者和积极建设者。

知识产权保护没有最好，只有更好。在世界经济复苏不确定性增多的大背景下，通过知识产权保护激励创新发展已成为各国普遍共识。中方将同世界各国携手努力，加强交流，共同打造更富活力的全球知识产权生态系统，更好助力全球经济复苏，让创新成果造福各国人民，推动世界经济复苏和发展。

彭博社记者：乌克兰总统泽连斯基称其被邀请参加将在印度尼西亚举行的G20峰会。此前，美国称希望俄罗斯因乌克兰战争被逐出G20。中方对此有何评论？

汪文斌：二十国集团是国际经济金融合作的主要论坛。当前国际形势面临诸多不稳定性、不确定性，迫切需要国际社会团结合作应对。各国应坚持对话而不是挑动对抗，坚持合作而不是制造分裂，共同致力于维护世界稳定而不是进一步扩大冲突外溢效应。二十国集团应聚焦职责主业，避免将国际经济金融合作政治化、武器化，为推动世界经济稳定复苏、完善全球经济治理作出积极贡献。

法新社记者：日前，巴基斯坦发生恐怖袭击，导致三名中国公民遇难，一人受伤。事后，所谓的“俾路支解放军”声称对袭击负责，并说如果中国不停止在巴项目，会进行更多的袭击。请问中方对此有何回应？中方担心恐怖主义对在巴经济利益构成威胁吗？

汪文斌：我昨天已经介绍了中方对卡拉奇恐袭案的立场。目前伤者救治和善后处理正有序推进。巴方正在全力调查并缉拿凶手。

我要强调的是，恐怖主义是全人类公敌。中巴双方有决心、有能力斩断恐怖分子的黑手，让其付出应有代价。

中巴铁杆友谊深入两国人心。中国一贯支持巴基斯坦国家发展，我们将继续支持巴经济社会发展和民生改善。巴政府已承诺加强对在巴中国人员、项目和机构的安保工作，绝不允许任何势力破坏伟大的中巴友谊与合作。相信巴方会切实采取有力措施，确保中巴合作安全顺利进行。任何破坏中巴友谊和中巴合作的图谋都将被中巴人民粉碎。

我们也在此提醒在巴的中国公民、机构、项目、人员提高安全防范，严密注意安全风险。

《中国日报》记者：据台湾媒体报道，美国国会共和党参议员格雷厄姆本月率团访台期间，公开要求台当局采购在其选区南卡罗来纳州生产的24架波音787客机，总价达80亿美元。格返美后再次发文催促台当局做出决定。你对此有何评论？

汪文斌：向台湾当局狮子大开口的美国政客远不止格雷厄姆一人。据报道，美前国务卿蓬佩奥访台期间短短几天就进账15万美元。

无利不起早。美国政客窜访台湾，大谈什么“捍卫民主”，看来嘴上都是“主义”，背后全是生意。民进党当局吹嘘得到美国支持，纯属自欺欺人。真正受苦的是台湾老百姓，一边自己的血汗钱被拿去“进贡”，一边被绑上“台独”战车驶向危险的深渊。

(责编：崔越、刘慧)