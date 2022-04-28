人民网雅加达4月28日电 （记者张杰）4月28日，由中国国际进口博览局主办，中国银行雅加达分行承办，印中经济社会与文化合作协会（简称LIT）、印尼中华总商会（简称PERPIT）、印中商务理事会（简称ICBC）、印尼企业家协会（简称APINDO）以及印尼中国商会协办的第五届中国进口博览会印度尼西亚“云招展”线上推介会成功举办。中国驻印尼大使馆公使衔参赞石资明、中国国际进口博览局副局长孙成海、中国银行总行交易银行部副总经理潘志坚、LIT总主席苏迪亚加，PERPIT总主席张锦雄、ICBC总主席林文光、APINDO秘书长艾迪·胡希，中国银行雅加达分行行长张朝阳等嘉宾参加本次活动并发表讲话。

来自LIT、PERPIT、ICBC、APINDO以及印尼中国商会的近150位企业代表参加了本次活动，此次“云招展”印度尼西亚站活动安排了印尼企业家们感兴趣的专题内容，包括进博会食品展区及消费品展区介绍、中国采购商代表介绍情况、上海海关及会展中心海关介绍展品留购免税政策及操作流程等。与会嘉宾也纷纷表示将通过商协会的网站，内部通讯以及微信公众号等渠道，做好第五届进博会招展宣传活动，积极组织印尼的企业、印尼的品牌参加第五届进博会。

中国驻印尼使馆经商处石资明公参在致辞中表示，疫情以来，两国工商界相互支持，共谋发展，双边经贸合作实现逆势增长。印尼一直是进博会的重要参展国和坚定支持者，印尼各大商协会积极组展参展，进博会已成为中印尼经贸合作的一条重要纽带。进博会将迎来五周年，中国会继续坚定不移与世界共享市场机遇。印尼将主办巴厘岛G20峰会，与世界各国共话“共同复苏、强劲复苏”之道。今年年初RCEP已正式生效实施，欢迎印尼工商界朋友抓住这一历史契机，积极参展，挖掘新机，取得又一年的“好收成”。

中国国际进口博览局孙成海副局长在致辞中表示，中国和印尼同为重要发展中大国和新兴经济体代表，有着广泛共同利益，经贸合作不断深化。印尼是进博会的重要参展国，自首届以来，印尼企业一直积极参展，进博会已经成为印尼企业拓展中国市场的绝佳平台。2022年，进博会将迎来第五届，我们衷心欢迎印尼企业特别是中小企业通过进博会平台进入中国市场，在更多不同的行业领域开拓新的合作机遇，为推动两国务实合作朝着更高水平发展注入重要动力。

苏迪亚加在致辞中指出，进博会的举办为印尼企业提供了宣传介绍和出口产品的绝好机会。参加进博会不仅有利于加强与中国政府和中国企业的联系，还有利于加强同世界各国的联系。他呼吁和支持更多印尼企业能够参加进博会共享盛筵。

张锦雄在致辞中表示近年来中印尼两国双边贸易蓬勃发展，进博会已经成为印尼企业面向中国市场、中国消费者介绍自己，推广自己的窗口，和寻找合作伙伴的良好平台。PERPIT非常乐意、也非常希望能够借助进博会的平台，向中国消费者、企业伙伴介绍和宣传印尼的品牌和产品，助力中、印尼企业共拓事业，共创未来。

林文光在致辞中表示，进博会作为中国主办的国际性展会，是印尼企业开拓中国市场的优质平台。通过线上和线下结合的方式，在疫情的特殊时期，能够为更多的印尼企业出口创造机会，协会也将积极邀请会员参加第五届进博会，帮助印尼企业拓展更加国际化的发展道路和更广阔的市场空间。

艾迪·胡希在致辞中表示，进博会已成为印尼企业拓展中国市场的绝佳平台，协会也将积极组织各行业会员参展，让更多物美价廉的印尼产品走入寻常中国百姓家，让更多印尼品牌成为中国消费者的首选。

张朝阳在致辞中表示，中国银行是进口博览会唯一战略合作伙伴，在境外招展、全球招商、现场服务、支持保障等各方面全面协助，协同进口博览局开展50余个国家和地区的境外招展招商活动。中国银行雅加达分行作为本次“云招展”活动的承办机构，将利用好进口博览会这一优质平台，发挥在印中双边本币结算以及外汇资金业务方面的优势，努力为印尼广大展商客商提供精准、高效、完善的金融服务。

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