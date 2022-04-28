4月25日，2022年首场金砖国家智库国际研讨会以线上方式举行。此次会议由金砖国家智库合作中方牵头单位金砖国家智库合作中方理事会主办，金砖国家智库合作中方理事会副理事长单位对外经济贸易大学承办。金砖五国学者齐聚云端，就“推动金砖国家高质量经贸合作”分享了观点看法。

金砖国家智库合作中方理事会秘书长、中共中央对外联络部研究室主任金鑫，对外经贸大学校长夏文斌分别致辞。金鑫表示，当前，百年变局和世纪疫情交织共振，国际格局加速演变，世界经济复苏任重道远，经济全球化遭遇挫折，对各国特别是新兴市场国家和广大发展中国家造成严重冲击，为全球实现2030年可持续发展议程带来新挑战。面对复杂多变的国际形势，作为推动国际秩序演变、完善全球治理、促进各国发展的重要力量，金砖国家理应维护新兴市场国家和发展国家的共同利益，在维护和践行真正的多边主义，促进全球经济复苏和可持续发展等方面发挥更大的作用。

在此背景之下，中国国家主席习近平在联合国大会上提出全球发展倡议，为破解全球发展失衡提出了路线图，为推进联合国2030年可持续发展议程提供了加速器，得到国际社会热烈响应。中方为呼应各方对发展问题的关切，把“构建高质量伙伴关系，共创全球发展新时代”作为今年金砖国家合作主题，就是盼望与各方一道推动构建更加全面、紧密、务实的金砖国家伙伴关系，共同实现更加强劲、绿色、健康的全球发展。经贸合作是金砖国家重点合作领域，更高水平的经贸合作是金砖国家共同实现高质量可持续发展的有力支撑。推动金砖国家实现高质量经贸合作：一是要推动完善全球经济治理，塑造良好的国际经贸合作环境；二是要提升经贸财经合作水平，强化应对外部风险能力；三是要加强数字合作，打造经贸合作新亮点；四是要开拓绿色经济合作，助力金砖国家实现绿色经济发展。

夏文斌表示，全球发展合作正面临诸多不利因素影响，亟需全球各国尤其是以金砖国家为代表的新兴市场国家深化合作，提升发展中国家在国际事务中的影响力。金砖国家需要共同推动全球经济治理，维护公平正义的世界经济秩序，反对一切形式的贸易投资保护主义，加强开发性金融合作，强化高质量经贸产业合作机制，在饥荒、难民、气候变化、公共卫生等重点领域开展国际援助合作，打造“金砖国家智库共同体”，实现金砖国家智库合作机制化、常态化。对外经贸大学将继续提升在金砖国家研究和智库建设水平，为推动金砖国家高质量经贸合作，深化金砖伙伴关系和南南合作，提升新时代中国开放型经济发展水平做出贡献。

金砖国家智库合作中方理事会理事、国务院发展研究中心对外经济研究部部长张琦，中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所所长孙壮志，上海对外经贸大学校长汪荣明，对外经济贸易大学副校长王强、洪俊杰，对外经济贸易大学中国世界贸易组织研究院院长屠新泉、金砖国家研究中心主任蓝庆新、科研处处长薛熠，中国铁建股份有限公司副总裁赵佃龙等中方代表认为，近年来，金砖国家合作保持良好势头，机制日益完善、合作不断深化，对完善全球经济发展和治理体系的重要性不断提升。当前，金砖国家正面临更加复杂的内外环境，需要坚持真正的多边主义，加强协调配合，实现互利共赢。为此，应共同开展创新驱动发展战略，落实好《金砖国家经济伙伴战略2025》，积极参与全球贸易与环境议题的讨论和谈判，推动金砖国家新工业革命伙伴关系建设，维护好金砖国家和发展中国家的广泛利益。

巴西、俄罗斯、印度、南非四国学者认为，实现可持续发展是应对公共卫生危机、经济衰退、气候变化的一把关键钥匙。如何在抗击新冠肺炎疫情之下持续恢复经济，如何在单边主义、民粹主义抬头的背景下保持贸易投资开放是当前金砖国家发展面临的挑战。金砖国家需要落实好《金砖国家经济伙伴战略2025》，在金融、贸易、投资、可持续发展、基础设施、公共卫生等核心领域开展“硬”合作。同时，继续开展体育、文化、教育等“软”合作，加强民众对金砖国家合作的理解。针对务实合作，学者们还提出许多建议，比如金砖国家需要为继续推动内部良好合作建立有效管理机制，加强金融市场开发合作、使用本国货币进行贸易结算、利用网络平台开展直接或间接融资、加强PPP合作，建立跨政府联盟实现新工业革命，共同探讨绿色发展和能源转型，打造碳中和的全球经济体等。

此次国际研讨会是2022年金砖国家智库交流合作系列活动的组成部分，得到金砖各方大力支持。来自巴西应用经济研究所，俄罗斯金砖国家研究国家委员会、瓦尔代国际辩论俱乐部、普列汉诺夫经济大学、圣彼得堡国立经济大学，印度观察家基金会、发展中国家研究和信息系统研究院，南非纳尔逊曼德拉大学、人文科学研究委员会等金砖国家重要智库和高校学者代表参与此次会议。

（来源：中共中央对外联络部）

(责编：崔越、杨牧)