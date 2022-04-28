新华社雅加达4月28日电 综述：印尼棕榈油出口禁令加剧全球粮食供应挑战

新华社记者汪奥娜

全球最大棕榈油生产国印度尼西亚日前宣布，从4月28日起暂停出口棕榈油系列产品。这一消息引发全球食用油市场震荡。市场分析人士认为，这一政策旨在化解印尼国内食用油供应压力，但鉴于该国在全球食用油供应中的重要地位，相关禁令可能加剧国际粮油价格上行压力，凸显全球粮食安全挑战。

印尼总统佐科日前发表声明说，出口禁令是“为稳定国内油价”所采取的必要措施。他承诺将在印尼民众“重新买得起食用油时”重新评估该政策。

棕榈油是印尼最普遍的食用油类。据当地媒体报道，该国超市仍有食用油供应，但价格明显超出正常范围，已引发社会不满。从当天起暂停出口的油品包括原棕油及其衍生品。

专家认为，作为棕榈油第一大生产国，印尼却面临着国内食用油短缺、价格高企的问题，缘于俄乌冲突、出口混乱等因素共振。

印尼贸易部表示，由于俄罗斯和乌克兰是葵花籽油主要生产国，俄乌冲突扰乱了两国产品供应，迫使一些买家转向棕榈油作为替代品，导致原棕油全球需求骤增、价格飙升。

此外，印尼棕榈油出口受到市场投机行为扰乱，导致本国市场食用油稀缺。

印尼总检察长办公室近期调查一起涉嫌违法发放食用油出口许可证的腐败案件，嫌疑人涉及贸易部官员及棕榈油企业高管。据悉，受到国际市场棕榈油价格上涨的诱惑，这些生产商通过非法方式办理出口许可证，以将本该供应国内市场的产品高价出口境外。

此前，印尼政府一直试图通过补贴的方式，减少食用油价格上涨对低收入家庭的冲击，但效果并不理想。

根据德国斯塔蒂斯塔调查公司发布的数据，印尼占世界原棕油供应量的一半以上，2021年出口量约为2800万吨。

据印尼统计局最新数据，印尼棕榈油前五大买家是印度、巴基斯坦、美国、马来西亚和孟加拉国。

印尼出口禁令公布后，市场普遍预期全球食用油供应将更加紧张，推升食用油及可替代食品的价格，加速全球粮食价格上涨。

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