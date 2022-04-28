新华社伊斯兰堡4月28日电（记者蒋超）巴基斯坦新任外交部长比拉瓦尔·布托·扎尔达里27日傍晚赴中国驻巴使馆，吊唁卡拉奇大学孔子学院班车遭遇恐怖袭击事件中遇难的中方人员。

比拉瓦尔表示，来巴的中国教师是全体巴基斯坦人民的朋友，是巴中友谊的使者。中国教师不幸遇难令巴基斯坦人民深感痛心。巴方强烈谴责此次恐怖袭击事件，向中方遇难者表示最深切的哀悼，对伤者和遇难者家属表示最诚挚的慰问。巴政府愿全力配合中方做好善后工作，为伤者和遇难者家属渡过难关提供一切必要协助。

比拉瓦尔强调，恐怖主义不容姑息，巴联邦政府和信德省政府将调动所有资源和力量，对事件展开深入调查，不惜一切代价缉拿幕后凶手，对肇事者严惩不贷。巴方视在巴中国公民的安全高于一切。巴内阁已决定采取措施，全面强化对巴境内所有中国人员、项目和机构的安保工作。

比拉瓦尔说，巴中友谊源远流长、久经考验，中国总是在巴基斯坦需要帮助的时候向巴伸出援手，为巴繁荣发展作出了重要贡献。巴方决不允许任何势力破坏巴中全天候友谊与合作，愿为巴中经济走廊建设和中国企业在巴投资营造安全有利的环境。感谢中国政府支持巴打击恐怖主义，愿学习借鉴中国反恐经验，继续同中方开展密切合作。

中国驻巴使馆公参谢国祥代表使馆感谢比拉瓦尔专程前来慰问，表示中方再次对中巴两国遇难者致以深切哀悼，对伤者和遇难者家属表示诚挚慰问。此次恐怖袭击事件性质十分恶劣，行径令人发指。中方对此表示强烈谴责和极大愤慨。希望巴政府立即对事件进行彻底调查，依法追究肇事者。中方愿为巴方调查工作提供协助，同巴方一道全力追凶，让幕后黑手受到正义严惩，付出沉重代价。要求巴方采取一切可能的措施，确保在巴中国公民安全，为中巴两国合作创造安全的环境。

比拉瓦尔当天宣誓就任巴基斯坦外长。随后，他来到中国驻巴使馆吊唁。巴外交国务部长希娜·拉巴尼·哈尔、外交秘书苏海尔·马哈茂德随行。

巴基斯坦卡拉奇大学孔子学院班车26日在校内遭遇恐怖袭击，3名中方教师遇难，1名中方教师受伤，多名巴方人员伤亡。巴总理夏巴兹·谢里夫26日晚赴中国驻巴使馆吊唁，表示巴政府将对事件进行深入调查，对肇事者严惩不贷，全面加强在巴中国人员、项目和机构的安保工作，绝不允许任何势力破坏巴中友谊。

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