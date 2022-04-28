人民网莫斯科4月27日电 （记者荣翌）俊朗、阳光、总是眼带笑意……如果用一个词形容见到阿克毛的第一印象，那就是“正能量”。今年初，在中央网信办主办的“百个优秀网络正能量建设者”评选中，这位90后俄罗斯小伙成为获得该荣誉的唯一外籍人士。

“这是对我工作的莫大鼓励和肯定，也激励我今后为国家间的和平与友谊作更多贡献！”阿克毛用流利的中文说，得知自己获得这项荣誉后，他第一时间通过微博向中国网友自豪地分享这个喜讯。看到许多中国网友通过留言和弹幕表达对他的喜爱与支持，让他觉得很暖心。

阿克毛与中国的缘分要从2008年说起。“谁学习了汉语，谁就会打开生活新的一页，看到完全不同的世界。”14岁时，他翻开了这崭新一页——来中国学习。阿克毛告诉记者，正是因为见证了中国改革开放以来的高速发展，他的家人帮他做出这一重要决定。2014年，一次偶然的机会，让当时正在中国人民大学读本科的阿克毛走入公众视野。他在湖北卫视综艺节目《非正式会谈》中担任常驻嘉宾，向中国观众介绍俄罗斯文化与国情，没想到很快收获大批中国“粉丝”。

此后，阿克毛一直发挥自己的网络影响力，致力于增进中俄两国民众相互了解。2019年，入职中国铁建后，他参与中企在海外的多个“一带一路”重大项目，并先后出镜拍摄了《探访中国铁建莫斯科地铁项目》《无论走到哪，中国人都非常友好》等短视频。从项目工地上精益求精的工匠精神，到疫情之下中企员工的海外坚守，在阿克毛的镜头下，中国技术、中国制造、中国品牌和中国文化广泛传播，外国网友纷纷点赞。

阿克毛拍摄《探访中国铁建莫斯科地铁项目》短视频截图。受访者供图

在地面“飞行”的高铁，拔地而起的国贸大厦，拥有无人驾驶车的机场……在中国学习生活的7年间，阿克毛常感叹城市的高度现代化，“像一个精密钟表，有条不紊地高速运转”。回到俄罗斯后，他选择进入中国企业工作。“如果说以前我只能用眼睛欣赏中国城市和现代技术的完美融合，现在我则有机会从中国企业的工作中了解一切是如何运转和操作的。”

“中企海外项目对俄罗斯经济社会发展十分有益，也创造了大量就业机会。”阿克毛坦言，中国企业团结互助的工作氛围，中国同事注重细节的工作态度，都让他获益匪浅。在这个过程中，他见证了自己的成长，也收获了珍贵友谊。

对中国文化的热爱是阿克毛传播中国故事的内在动力。回忆起第一次使用筷子的场景，他说至少学习了一个星期，“而现在，筷子已成为我最常用的餐具”。包饺子、看春晚、贴对联，初到中国的他在一户中国家庭度过了人生中第一个春节。从此，中国文化融入他的日常生活。如今，每逢春节、中秋节、国庆节等节日，他都会在微博上为中国网友送上祝福。

“我非常想念中国，有机会一定要带家人去中国看看，向他们展示这个美丽的国度。”长城的夜景，青岛的海风，西安的古城墙……领略过中国大江南北景致的阿克毛，无论走到哪，总有一个相同感受：“中国人都非常友好。”这也促使他为两国友谊尽一己之力。

阿克毛微博截图。受访者供图

不久前，阿克毛在微博上发布了一张图片，面对美丽的地球、洁白的和平鸽、世界各国人民携手并肩的画面，他祈愿“世界和平，人类和谐”。阿克毛告诉记者，中学毕业时，他就在毕业纪念册上写下那时的梦想——永远做和平友谊的使者，现在这个梦想还要继续下去。随着中企海外项目的增多，今后他还会拍摄更多短视频，讲述和平与友谊的正能量故事。

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