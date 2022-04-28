人民网布鲁塞尔4月27日电 （记者张朋辉）4月27日，比利时卢森堡中资企业协会（以下简称“中企协”）2022年全体大会在线成功召开。中国驻比利时大使馆曹忠明大使出席会议并讲话。30余位会员单位负责人参会。

大会审议通过了中企协2021年中企协工作情况和2022年工作计划的报告、2021年中企协财务情况和2022年预算的报告、董事会换届等事项，并启动2022年中资企业问卷调研工作。

曹忠明大使对新当选的新一届中企协董事会表示祝贺，对协会2021年取得的工作成绩给予肯定。他表示，2021年是中比建交50周年，双边关系总体平稳，贸易、投资持续增长。中企协团结中资企业迎难而上，不断提升服务质量，为推动双边经贸发展作出了积极贡献。

曹忠明大使指出，当前百年变局和世纪疫情相互叠加，俄乌冲突成为国际风云最大的风暴眼，产生多重外溢效应。欧洲国家经济社会形势中的复杂因素增多、变数加大，给中资企业经营带来新挑战。但中比、中欧经贸合作互利共赢的基本面没有变，中资企业发展前景依然可期。前不久举行的中国欧盟领导人会晤对中欧关系下阶段发展发挥了重要政治引领和战略规划作用，为中欧各领域对话合作注入了强劲动力。

曹忠明大使希望在比中资企业坚定发展信心，坚持底线思维，统筹好发展和安全，于变局中开新局。他提出四点希望：一是持续抓好疫情防控，支持国内抗疫大局；二是坚持合规经营，抓实安全生产；三是强化风险意识，妥善应对外部复杂因素带来的影响；四是积极承担企业责任，努力树立中国企业良好形象。他希望新一届董事会开拓进取，守正创新，继续团结广大中资企业，扩大“会员群”，积极应对风险挑战，搭建企业优势互补、信息沟通、团结和谐的平台，加强与比政府部门和商协会的沟通合作，为改善营商环境发挥好桥梁作用。

中企协会长、工银欧洲布鲁塞尔分行总经理马向军做工作报告。他表示，2021年，在使馆的领导下，在会员单位支持下，中企协认真履职尽责，积极主动作为，在抓好疫情防控工作的同时，加强调查研究，服务会员发展，促进对外交流，完善内部建设，为促进中比友好添砖加瓦。2022年，中企协将贯彻落实党中央国务院决策部署，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，推动高质量发展，持续做好疫情防控工作，提高会员服务质量，密切与对口机构联系，为推动中比经贸关系健康发展作出新的贡献。

中企协秘书长、中国贸促会驻比利时代表处副总代表赵峰主持会议。

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