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俄罗斯暂停向保加利亚、波兰供应天然气

2022年04月27日22:46 | 来源：新华网
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　　新华社莫斯科4月27日电（记者李奥）俄罗斯天然气工业股份公司27日发表声明，宣布自当日起暂停向保加利亚和波兰供应天然气。

　　声明说，截至26日，该公司未收到保加利亚及波兰两国的天然气公司用卢布支付的4月份天然气货款。俄总统普京3月31日签署与“不友好”国家和地区以卢布进行天然气贸易结算的总统令，新规4月1日起生效，俄方已及时将这一决定告知合同方。

　　声明说，俄方决定自27日起暂停向以上2家公司供应天然气，直至其依据相关程序完成支付。

　　声明说，保加利亚和波兰是俄天然气供应过境国，若其在未经允许的情况下抽取为第三方国家供应的过境天然气，俄方将相应减少过境天然气供应量。

　　欧盟委员会主席冯德莱恩27日发表声明，谴责俄罗斯天然气工业股份公司单方面停止向欧洲客户提供天然气。她表示，欧盟正在研究制定协调一致的应对措施，努力确保替代气源和能源安全。

　　保加利亚总理佩特科夫同日表示，保政府已对俄断供天然气有所准备，对消费者的天然气供应不会减少。保政府正持续推动与希腊的天然气管道连接，并将通过进口液化天然气以实现能源供应多元化。

　　波兰总统杜达当天表示,将对违反天然气供应协议的俄方公司采取适当的法律措施。波兰总理莫拉维茨基同时说，波兰已对这一局面做好准备，连接波兰和挪威的波罗的海天然气管道将在未来三个月内建成，并有望从十月起送气。（参与记者：任珂、林浩、陈琛、张章）

(责编：胡永秋、白宇)

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