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斋月见爱心 礼盒传真情

中建埃及分公司为当地员工赠送斋月礼盒

2022年04月27日21:19 | 来源：人民网-国际频道
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中建埃及分公司总经理常伟才致辞。中建埃及分公司供图
中建埃及分公司总经理常伟才致辞。中建埃及分公司供图

人民网开罗4月27日电 （记者沈小晓）当地时间4月26日上午，在伊斯兰传统“开斋节”来临之际，中建埃及分公司在埃及新首都CBD项目现场，向100余名埃及属地员工赠送斋月礼盒，送上斋月祝福。

埃及住房部新闻发言人、NUCA业主代表阿穆尔·哈塔卜，DAR监理总监艾哈迈德·班纳，中建埃及分公司总经理常伟才出席活动并致辞，活动由中建埃及分公司副总经理胡文明主持。这是中建埃及分公司连续第五年在CBD项目开展赠送斋月礼盒活动。

常伟才在致辞中表示，中国建筑在埃及发展30多年来，得到了埃及伙伴的大力支持和属地员工的积极参与。每年斋月，中建埃及都会组织斋月爱心慈善活动，履行企业社会责任、促进中埃民心相通。

阿穆尔·哈塔卜、艾哈迈德·班纳先后致辞，表达了对中建埃及举行此次活动的赞赏。他们表示，将继续加强与中建埃及的团结合作。

员工代表穆罕默德·塞勒姆在发言中向中建埃及表达了感谢，并表示在CBD项目工作两年来，自己的能力获得了很大进步，这都得益于中国领导和同事对他的鼓励和帮助。未来，他将带领埃及工友们更加努力，早日完成项目建设目标。

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(责编：崔越、杨牧)

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