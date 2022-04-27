人民网北京4月27日电 据外交部网站消息，外交部发言人汪文斌主持今日例行记者会。记者会实录如下：

总台央视记者：昨天巴基斯坦卡拉奇孔子学院班车遭遇恐怖袭击后，中巴双方都对此进行了强烈谴责。发言人能否进一步介绍事件情况和应急处置工作进展？

汪文斌：我们再次对中巴两国遇难者表示深切哀悼，对伤者和遇难者家属表示诚挚慰问。

这是一起蓄意预谋、针对中国公民的自杀式恐怖袭击事件。恐怖分子目标直接指向教师这一人类文明的传承者和文化交流的促进者，性质十分恶劣，行径令人发指。中方对此表示强烈谴责和极大愤慨。

人民至上，生命至上。中国政府始终高度重视海外中国公民和机构安全。袭击事件发生后，中国外交部和驻巴使领馆按照王毅国务委员兼外长要求，第一时间启动应急机制，派员赶赴现场处置。中国外交部负责人和驻巴使领馆负责人多渠道要求巴方全力做好救治和善后工作，立即彻查此事，缉拿凶手并依法严惩。同时采取更有力措施，全力保障在巴中国公民和机构安全，绝不让此类事件再次发生。驻巴使领馆并提醒中国在巴机构和人员强化安全防范意识，提高安保等级，确保自身安全。国内各有关部门和地方政府迅速行动，分工协作，做好应急处置工作。中国驻卡拉奇总领事昨天前往医院看望了受伤的中方教师。伤者目前已得到妥善救治，正在康复之中。

巴基斯坦总理夏巴兹昨天晚上到中国驻巴使馆吊唁，强调巴政府正动用所有力量，对事件进行深入调查，将不惜一切代价缉拿凶手，对肇事者严惩不贷。巴政府承诺将全力配合做好善后工作，并采取进一步措施，加强对在巴中国人员、项目和机构的安保工作，绝不允许任何势力破坏伟大的巴中友谊与合作。

在此，我要强调，恐怖主义是全人类公敌。中国人的血不会白流。中方坚定支持巴方反恐努力，将同巴方一道全力追凶，让幕后黑手受到正义严惩、付出沉重代价！

我们也再次提醒在巴中国公民、企业、项目密切关注当前安全形势，严密防范安全风险。

法新社记者：关于昨天巴基斯坦恐袭的问题。你能否透露此次恐怖袭击的动机是什么？受伤的中国公民目前身体状况如何？中国是否担心恐怖主义威胁会影响中国在巴基斯坦，特别是俾路支地区的经济合作项目？

汪文斌：我刚才已经介绍了，伤者已得到妥善救治，目前正在康复中。

我还要强调的是，中巴铁杆友谊牢不可破，任何破坏中巴互信合作及中巴经济走廊建设的企图都不会得逞。恐怖分子必将为其罪行付出沉重代价。

《北京青年报》记者：据报道，日前，美国务院亚太事务助卿康达称，中所安全合作框架协议完全缺乏透明度。澳大利亚国家情报办公室负责人称，中国的动机对该地区尤其不利。中方对此有何回应？

汪文斌：中所两个主权国家间开展正常的安全合作，符合国际法和国际惯例，合理合法，无可指摘。

美澳对中方的指责完全是双重标准。当美国在南太平洋地区大搞核试验、倾倒核废料时，不讲公开透明。当美英澳签署三边安全伙伴关系协定、在亚太地区打开核扩散的“潘多拉魔盒”时，也不讲公开透明。

美澳应当尊重南太岛国独立推进对外交往合作的权利和自由。试图在南太地区推行“新门罗主义”，不得人心，也不会得逞。

法新社记者：我也想回到所罗门的问题。除了美国官员的评论以外，澳大利亚内政部长说中国在所罗门群岛部署军队的可能性很大。请问中方对此有何评论？中方是否打算公开协议的所有内容？

汪文斌：国际社会已经多次看到澳方个别政客通过发表抹黑中国的言论来谋取自身政治私利，他们的言论蒙蔽不了国际社会，也蒙骗不了澳大利亚国内民众。至于你提到的中所安全协议是否公开的问题，我们将通过双方协商，按照国际惯例办事。

法新社记者：据报道，国防部部长魏凤和即将前往伊朗进行访问。中方能否就此提供更多信息？

汪文斌：这个问题请你向中国国防部询问。

法新社记者：昨天，美国一艘导弹驱逐舰驶过台湾海峡。中方对此有何评论？

汪文斌：你可能已经看到了中国东部战区新闻发言人就此发表的谈话。我们希望美方恪守一个中国原则，停止在台湾海峡的危险挑衅行径。

巴通社记者：卡拉奇恐怖袭击事件发生后，巴基斯坦总理夏巴兹和信德省首席部长分别赴中国驻巴使馆和中国驻卡拉奇总领馆吊唁，并强烈谴责此次恐袭事件。夏巴兹总理在会见中国驻巴使馆临时代办时承诺将严惩肇事者。中方对此有何评论？

汪文斌：我们注意到巴基斯坦总理夏巴兹昨晚到中国驻巴使馆就恐袭事件向中方表示吊唁，卡拉奇所在的信德省首席部长也前往中国驻卡拉奇总领馆吊唁，迅速启动救援、善后和调查缉凶工作，巴各党派领导人以及各界人士也都纷纷表达慰问和哀悼。

我想再次强调的是，中巴铁杆友谊牢不可破，任何破坏中巴友谊的企图都将以失败而告终。我们将和巴方一道密切合作，坚定打击恐怖主义，让肇事真凶付出应有的代价。

香港中评社记者：据报道，美国国务卿布林肯26日在国会听证会上称，美政府决心确保台湾拥有一切必要手段抵御中国大陆任何潜在“侵略”行为，将重点支持台加强不对称威慑能力。发言人对此有何评论？

汪文斌：我注意到美方有关言论。我们对布林肯国务卿的表态表示强烈不满和坚决反对。1979年中美建交以来，包括本届政府在内的历届美国政府都明确表示奉行一个中国政策。中美《建交公报》和“八·一七”公报明确指出：“美利坚合众国承认中华人民共和国政府是中国的唯一合法政府，并承认中国的立场，即只有一个中国，台湾是中国的一部分。”《中美上海公报》也指出，美国认识到，在台湾海峡两边的所有中国人都认为只有一个中国，台湾是中国的一部分。美国政府对这一立场不提异议。既然台湾是中国的一部分，又何来大陆“侵略”台湾一说？

美国领导人多次表示不支持“台独”，同时美方又持续对台出售武器、开展对台官方交往，向“台独”分裂势力发出错误信号。我们正告美方，两岸统一的历史大势无法阻挡，一个中国原则才是维护台海和平稳定的定海神针。美方不要低估14亿中国人民捍卫国家主权和领土完整的坚强决心、坚定意志、强大能力。背信弃义不仅会把台湾推向危险的境地，也将给美方带来难以承受的后果。

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