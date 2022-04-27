新华社北京4月27日电 题：日方推进核污染水排海，极不负责！

新华社记者韩冰

据日本媒体报道，日本东电公司日前开始相关施工，为明年春将福岛第一核电站核污染水排入太平洋做准备。自日本政府去年4月13日正式决定将核污染水排放入海以来，日本政府和东电公司出于一己私利，罔顾国内外强烈反对，一意孤行推进核污染水排海，执迷不悟，极不负责！

2011年发生的福岛核事故是迄今全球发生的最严重核事故之一，造成大量放射性物质泄漏，对海洋环境、食品安全和人类健康产生了深远影响。日本政府准备排入太平洋的核污染水接触过福岛第一核电站堆芯熔毁的核燃料，含有的放射性物质极其复杂，对海洋生态环境、食品安全和人类健康的潜在危害不容忽视。

正因如此，将核污染水排放入海不是日本一国私事，而是关系包括日本国民在内的多国民众切身利益和全球海洋生态环境的大事。日本政府做出排核污染水入海决定一年多来，环太平洋各国及日本国内民众质疑和反对的声音从未停止。中国、韩国、俄罗斯以及一些太平洋岛国都对日方决定表达关切。从菲律宾到肯尼亚，多位学者指出，日本擅自做出排核污染水入海的决定，未与邻国充分协商，这一决定是“鲁莽”的。日本国内多个民间组织约18万人联署要求日本政府放弃排核污染水入海计划。

面对国际社会合理关切和国内反对民意，日方本应三思而后行，就排核污染水入海问题与相关国家和地区慎重协商，正视国内反对民意，就排海方案正当性、核污染水数据可靠性、净化装置有效性、环境影响不确定性等问题做出令人信服的解释，以公开、透明、科学、安全的方式处置核污染水。然而，日方对国内外反对呼声置若罔闻，至今未就相关问题给予充分、可信解释。在国际原子能机构技术工作组考察评估工作仍未结束的情况下，日方执意准备将核污染水一排了之。事实如镜，照出日方以邻为壑、格局狭隘！

实际上，处理福岛第一核电站核污染水的办法不少，仅日本政府内部就提出过5种处理方案。有日本环保团体日前公开指出，新建类似储油罐的大型储水罐以及用水泥和沙子将核污染水固体化处理后再保存，都是非常可行且已有实际应用的办法。日本政府和企业之所以执迷于推进核污染水排海，是因为在其看来，这种办法“耗时最短，花费最少”。做出错误决定后，日方不能正视问题、从善如流，反而极力找借口粉饰过错、误导公众，投入的公关费达到数百亿日元之巨。行动如镜，照出日方毫无公义、极端自私！

日方一再向国际社会宣扬其能够保证准备排放入海的核污染水的所谓“安全性”。但福岛核事故发生以来，日本政府和东电公司的信誉记录劣迹斑斑。福岛核事故初期，日本政府一度宣称“事故影响有限”“善后进展顺利”，事实却大相径庭。东电公司在事故初期就知道堆芯熔毁，却试图隐瞒真相。在事故后相当长一段时间内，日方对福岛核泄漏问题要么讳莫如深，要么闪烁其词，对日本国内外的担忧始终没有给出一个让人安心的答复。受核泄漏影响，为数不少的日本青少年不幸罹患癌症，被迫面对残酷的手术等治疗，甚至不得不为此中断学业、放弃工作，今后还要担心癌症复发以及结婚生子受到影响。现实如镜，照出日方搪塞公众、毫无诚信！

日方应认真回应国际社会合理关切，撤销将核污染水排海的错误决定，停止推进排海的准备工作，切实履行应尽的国际义务。正视问题，诚恳纠错，打开格局，才是日方挽救自身声誉的正确之道。

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