新华社华盛顿4月26日电 中国驻美国大使秦刚26日以线上形式出席在北京举行的美国会代表团首次访华50周年纪念活动并致辞，他指出纪念活动的目的是以史为鉴，推动中美关系保持正确航向，行稳致远。

秦刚说，50年前的1972年是打开中美关系大门的一年。当年，美国参众两院代表团在尼克松总统历史性的中国之行结束后先后实现首次访华，同样载入中美关系史册。和50年前一样，今天的中美关系再一次来到了一个重要的历史节点，处在新的一轮相互发现、认知、调试、平衡期。

秦刚表示，当前中美关系严峻复杂，我们不能只盯着彼此的分歧，要牢记双方的共同利益，拿出战略远见、政治勇气和外交智慧。我们应当从历史中汲取经验，在今天推动中美关系克服困难、战胜挑战、重建信任、重回正轨。

秦刚指出，中美应该坚持全球战略视野和长远历史眼光。要登高望远，洞察时代潮流，顺应民众呼声，把握中美相互依存、互利共赢的本质，避免一时一事导致双方误解误判，既不让中美陷入“修昔底德陷阱”，也不让中美间上演“大国政治的悲剧”。

秦刚强调，中美应该加强沟通交流、提升相互了解和信任。要相互尊重、平等相待，避免用美国的尺子衡量中国，避免“民主对抗威权”这样意识形态化和非黑即白的叙事，避免用“竞争”简单化定义中美关系。

秦刚表示，中美应该推动各领域合作、扩大共同利益。近期我先后走访美国西部和中西部，并出席中美能源、环境、可持续发展、农业、旅游、人文交流等一系列论坛，最深切的感受就是美国地方和社会各界致力于同中国发展经贸、人文、气变等领域合作，都支持中国投资当地，都欢迎中国留学生，都期待向中国出口更多农产品。

秦刚强调，中美应该管控分歧、防范危机。台湾问题是中美关系中最重要最敏感的问题，事关中国的核心利益。一中原则是中美关系不可撼动的政治基础，也是不可逾越的红线。我们希望美方信守50年来在台湾问题上的政治承诺，停止掏空一中原则，停止纵容支持“台独”行径，停止在中美关系中打“台湾牌”。唯有这样才能真正维护台海和平稳定，才能避免中美间出现重大危机。

秦刚最后说，相互尊重、和平共处、合作共赢是中美关系的相处之道，这在50年前适用，在今天乃至今后依然是中美关系的基本准则。我们纪念50年前的历史性访问，就是希望以史为鉴，推动中美关系在未来50年保持正确航向，行稳致远。

当天的活动由中国人民外交学会主办，美国美亚学会协办。中国人民外交学会会长王超、美亚学会董事会主席刘蔼明、中国侨联顾问唐闻生、美国前驻华大使鲍卡斯、中国前驻美大使崔天凯、美国联邦参议员戴恩斯、联邦众议员拉尔森和拉胡德等分别以线下线上方式出席并致辞，中美双方各界人士百余人出席。

(责编：崔越、杨牧)