新华社北京4月27日电（记者赵宇）中国白俄罗斯新闻交流合作协议签字仪式暨中白记者交流会26日以视频方式举行，中华全国新闻工作者协会副主席刘正荣与白俄罗斯记者联盟主席安德烈·克里沃舍耶夫共同签署协议，旨在促进中白新闻业发展，加强两国了解与合作。中国记协书记处书记田玉红主持活动。

来自中国国务院新闻办公室、外交部、驻白大使馆和白俄罗斯议会下院、驻华大使馆、中白工业园的相关代表，与中白新闻界人士共同出席活动。

中国驻白大使谢小用在致辞中表示，今年是中白建交30周年，在习近平主席和卢卡申科总统的战略引领和共同关心下，两国关系保持良好发展势头，各领域合作成果丰硕。今天，两国记者组织签署新闻交流合作协议并共同举办线上研讨会，必将为中白新闻交流合作带来新的发展机遇。

白俄罗斯驻华大使尤里·先科指出，媒体务实合作是相互信任、合作共赢的白中全面战略伙伴关系的重要组成部分。白俄罗斯记者联盟和中国记协签署新闻交流合作协议，是加强双边联系和相互了解、促进两国新闻业发展的又一重要举措。

刘正荣与克里沃舍耶夫均表示，两国记者组织将以签署新闻交流合作协议为契机，继续深化新闻交流合作，广泛凝聚两国新闻界共识和力量，共同推进“一带一路”记者组织合作平台建设，以更加务实有效的举措，为推动构建中白命运共同体、开创中白共同繁荣的未来贡献力量。

中白新闻交流合作协议包括两国记者组织开展互访交流、举办论坛研讨、组织记者培训等。签约仪式后，来自新华社、人民日报、中央广播电视总台、中国日报的记者代表与白俄罗斯媒体同行围绕“深化新闻交流合作 共建中白命运共同体”主题进行了深入探讨交流。

(责编：苏缨翔、燕勐)