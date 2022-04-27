据报道，美国国务卿布林肯26日在国会听证会称，美政府决心确保台湾拥有一切必要手段抵御中国大陆任何潜在侵略行为，将重点支持台加强不对称威慑能力。对此，外交部发言人汪文斌4月27日在例行记者会上表示：“我们对布林肯国务卿的表态表示强烈不满和坚决反对。”汪文斌强调指出，1979年中美建交以来，包括本届政府在内的历届美国政府都明确表示奉行一个中国政策。中美《建交公报》和“八·一七”公报明确指出:“美利坚合众国承认中华人民共和国政府是中国的唯一合法政府，并承认中国的立场，即只有一个中国，台湾是中国的一部分。”中美“上海公报”也指出，美国认识到，在台湾海峡两边的所有中国人都认为只有一个中国，台湾是中国的一部分。美国政府对这一立场不提出异议。“既然台湾是中国的一部分，又何来大陆‘侵略’台湾一说?”汪文斌说。

汪文斌说，美国领导人多次表示不支持“台独”，同时美方又持续对台出售武器、开展对台官方交往，向“台独”分裂势力发出错误信号。“我们正告美方，两岸统一的历史大势无法阻挡，一个中国原则才是维护台海和平稳定的定海神针。美方不要低估14亿中国人捍卫国家主权和领土完整的坚强决心、坚定意志、强大能力。背信弃义不仅会把台湾推向危险的境地，也将给美方带来难以承受的后果。”（记者成欣、董雪）

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