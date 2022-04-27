新华社华盛顿4月26日电（记者熊茂伶）世界银行26日发布报告说，俄乌冲突对大宗商品市场造成了“重大冲击”，改变了全球贸易、生产和消费模式，将使价格在2024年底前都保持在“历史高位”。

世行当天发布的最新一期《大宗商品市场展望》报告显示，能源价格2022年将上涨50.5%，价格压力将在2023年和2024年逐步缓解。报告预计2022年布伦特原油期货平均价格将达到每桶100美元，这是自2013年以来的最高水平，比2021年上涨42%。

报告显示，包括农产品和金属在内的非能源价格预计2022年上涨19.2%，价格压力也将在数年后缓解。今年小麦价格预计上涨42.7%，金属和矿物价格上涨15.8%。

整体而言，报告预计大宗商品价格将维持在远高于最近五年平均值的水平。报告还指出，如果俄乌冲突持续时间更长，或者俄罗斯受到更多制裁，大宗商品价格可能比目前预计的更高。

世行负责公平增长、金融和机构事务的副行长因德米特·吉尔表示，食品、燃料和化肥贸易限制措施的激增加剧了大宗商品价格冲击，市场对滞胀的担忧正在上升。

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