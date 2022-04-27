新华社华盛顿4月26日电 专访：亚洲地区经济滞胀风险上升——访IMF亚太部副主任克里希纳·斯里尼瓦桑

新华社记者熊茂伶

国际货币基金组织（IMF）亚太部副主任克里希纳·斯里尼瓦桑日前接受新华社记者专访时表示，俄乌冲突让很多亚洲国家通胀大幅上升，并造成外部需求下降、金融环境收紧，导致经济活动放缓、滞胀风险上升。

IMF上周发布的《世界经济展望报告》大幅下调今年全球经济增长预期。其中，亚洲经济预计增长4.9%，比1月份预测值低0.5个百分点，增速明显低于去年的6.5%。

斯里尼瓦桑说，俄乌冲突从三个方面影响亚洲地区经济增长：一是推高能源、粮食等大宗商品价格，导致许多国家通胀大幅上升；二是拖累欧洲经济增长，导致亚洲地区外部需求下滑；三是加剧全球金融环境收紧，尤其给经济基本面疲弱、债务水平较高的亚洲国家带来困难。

他表示，俄乌冲突爆发前，世界许多地区通胀已经在上升，包括美国等发达经济体以及一些新兴市场经济体。俄乌冲突进一步加剧通胀，强化央行收紧货币政策的理由。在这种背景下，尽管世界对美联储收紧货币政策已有预期，但是任何超过预期的加息都可能导致亚洲国家金融环境“大幅收紧”，这可能是具有破坏性的。

他指出，亚洲许多国家债务水平已处于高位，无论是公共债务还是私人债务。随着利率上升，偿债成本也会提高。据IMF估计，亚洲债务目前占全球债务总额的近40%，明显高于2007年25%的占比。

斯里尼瓦桑指出，随着亚洲地区一些国家通胀加剧，经济活动放缓，滞胀风险将会上升。在当前形势下，亚洲各国需要在向弱势群体提供支持和进行中期财政整顿之间进行权衡。他敦促政策制定者根据对经济活动和通胀的影响来调整各自财政和货币政策。

斯里尼瓦桑表示，中期来看，俄乌冲突可能会加剧供应链碎片化，推动全球经济走向分裂，而亚洲是全球供应链的关键枢纽，这会给亚洲国家带来显著影响。他表示，这是IMF严重关切的问题，希望各国努力确保经济融合不被削弱。

斯里尼瓦桑还指出，尽管近年来逆全球化抬头，但是《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）的生效体现出亚洲内部加强融合、推动经济一体化的意愿。他认为，RCEP有潜力促进贸易、投资和增长，其成功实施将有助于强化区域供应链，推动区域经济一体化。

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