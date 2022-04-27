就巴基斯坦卡拉奇孔子学院班车遭遇恐怖袭击一事，外交部发言人汪文斌4月27日在例行记者会上表示，我们再次对两国遇难者表示深切哀悼，对伤者和遇难者家属表示诚挚慰问。他说，这是一起蓄意预谋、针对中国公民的自杀式恐怖袭击事件，恐怖分子目标直接指向教师这一人类文明的传承者和文化交流的促进者，性质十分恶劣，行径令人发指。中方对此表示强烈谴责和极大愤慨。

汪文斌说，人民至上，生命至上。中国政府始终高度重视海外中国公民和机构安全。袭击事件发生后，中国外交部和驻巴使领馆第一时间启动应急机制，派员赶赴现场处置。中国外交部负责人和驻巴使领馆负责人多渠道要求巴方全力做好救治和善后工作，立即彻查此事，缉拿凶手并依法严惩。同时采取更有力措施，全力保障在巴中国公民和机构安全，绝不让此类事件再次发生。驻巴使领馆并提醒中国在巴机构和人员强化安全防范意识，提高安保等级，确保自身安全。国内各有关部门和地方政府迅速行动，分工协作，做好应急处置工作。中国驻卡拉奇总领事昨天前往医院看望了受伤的中方教师，伤者目前已得到妥善救治，正在康复中。

汪文斌说，巴基斯坦总理夏巴兹·谢里夫于4月26日当晚到中国驻巴使馆吊唁，强调巴政府正动用所有力量，对事件进行深入调查，将不惜一切代价缉拿凶手，对肇事者严惩不贷。巴政府承诺将全力配合做好善后工作，并采取进一步措施，加强对在巴中国人员、项目和机构的安保工作，绝不允许任何势力破坏伟大的巴中友谊与合作。

汪文斌强调，恐怖主义是全人类公敌。中国人的血不会白流。中方坚定支持巴方反恐努力，将同巴方一道全力追凶，让幕后黑手受到正义严惩、付出沉重代价。“我们也再次提醒在巴中国公民密切关注当地安全形势，严密防范安全风险。”（记者成欣、董雪）

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