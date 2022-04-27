人民网华盛顿4月27日电 （记者李志伟）中国驻美国大使秦刚4月27日通过视频的方式参加美国国会代表团首次访华50周年纪念活动。秦刚在讲话中指出，我们应当从历史中汲取经验，在今天推动中美关系克服困难、战胜挑战、重建信任、重回正轨。

50年前，美国国会参议院多数党领袖曼斯菲尔德和少数党领袖斯科特、众院多数党领袖博格斯和少数党领袖福特先后率团访华，实现了美国会参众两院代表团历史上首次访华。

秦刚在致辞中表示，和50年前一样，今天的中美关系再一次来到了一个重要的历史节点，处在新的一轮相互发现、认知、调试、平衡期。当前中美关系严峻复杂，我们不能只盯着彼此的分歧，要牢记双方的共同利益，拿出战略远见、政治勇气和外交智慧。我们应当从历史中汲取经验，在今天推动中美关系克服困难、战胜挑战、重建信任、重回正轨。

秦刚表示，我们应该坚持全球战略视野和长远历史眼光。避免一时一事导致双方误解误判，既不让中美陷入“修昔底德陷阱”，也不让中美间上演“大国政治的悲剧”。我们应该加强沟通交流、提升相互了解和信任。要相互尊重、平等相待，避免用美国的尺子衡量中国，避免“民主对抗威权”这样意识形态化和非黑即白的叙事，避免用“竞争”简单化定义中美关系。

秦刚指出，我们应该推动各领域合作、扩大共同利益。我们应该管控分歧、防范危机。一中原则是中美关系不可撼动的政治基础，也是不可逾越的红线。我们希望美方信守50年来在台湾问题上的政治承诺，停止掏空一中原则，停止纵容支持“台独”行径，停止在中美关系中打“台湾牌”。唯有这样才能真正维护台海和平稳定，才能避免中美间出现重大危机。

中国人民外交学会举办了此次活动。中国人民外交学会会长王超、中国人民外交学会理事会顾问崔天凯、美亚学会董事会主席刘蔼明、美国前驻华大使博卡斯、美国联邦参议员戴安斯、美国联邦众议员拉森等出席活动。

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