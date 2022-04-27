新华社孟买4月27日电（国际观察）印度经济复苏遭遇外部不利因素挑战

新华社记者张亚东

在一系列财政和货币政策刺激下，印度经济已逐步恢复至新冠疫情前水平，但复苏势头正遭遇明显的外部挑战。美国货币政策收紧对新兴市场形成冲击、国际大宗商品价格上涨加剧通胀压力、世界经济增速放缓抑制外部需求等，都成为印度经济继续增长的障碍。

为应对疫情对经济的冲击，过去两年印度出台多项政策支持经济增长。货币政策方面，印度央行将基准利率降至4%的历史低位，同时向金融系统注入大量流动性；财政政策方面，印度财政部实施积极、扩张性的财政政策。

在这些政策支持下，印度经济基本恢复至疫情前水平。印度中央统计局2月末发布的宏观经济预估显示，印度2021-2022财年（2021年4月至2022年3月）国内生产总值已超过疫情前2019-2020财年水平。

不过，这一复苏势头正面临更加不利的外部环境。

美联储3月16日宣布，将联邦基金利率目标区间上调25个基点到0.25%至0.5%之间，标志着美联储自2020年3月以来为应对疫情实行的零利率政策正式终结。美联储临时主席鲍威尔日前暗示，在通胀高企、货币政策宽松的环境下，美联储可能在5月货币政策例会上加息50个基点。

美联储开启新一轮加息周期，给世界经济带来更大波动风险，包括印度在内的新兴经济体将首当其冲。国际货币基金组织（IMF）警告，美联储更快收紧货币政策，可能造成新兴经济体资本外流和货币贬值，经济增长前景更加不确定。

印度央行行长达斯表示，全球金融市场对发达国家货币政策正常化步伐的变化感到不安。大多数新兴市场经济体都陷入了以资本外流和债券收益率上升为特征的避险情绪漩涡中。

截至4月15日，印度央行外汇储备已连续六周下降。在截至4月1日的一周，印度央行外汇储备大幅减少111.73亿美元，降至6064.75亿美元。在这六周时间内，印度央行外汇储备累计减少282.28亿美元。

印度央行表示，由于美联储加息以及俄乌冲突导致地缘政治环境恶化，外国投资者连续六个月抛售印度股票。仅今年3月，外国机构投资者就从印度股市撤出资金4100亿卢比（1美元约合76卢比），加剧市场波动。从年初至今，印度主要股指呈现下跌趋势。

印度乔吉特金融服务公司首席策略师维贾伊库马尔说，美国通胀率攀升、美元指数高于100以及美联储收紧货币政策都对全球股市不利，资金将加速从包括印度在内的新兴市场流出。

与此同时，全球大宗商品价格不断上涨加剧通胀压力，对印度经济的冲击尤为明显。据统计，印度超过80%的石油消费依靠进口，95%的葵花籽油来自俄罗斯和乌克兰。大宗商品价格高企给印度带来的输入性通胀压力进一步凸显。

印度中央统计局数据显示，印度3月消费者价格指数（CPI）升至6.95%，为近一年半以来最高水平，当月食品、服装、能源等价格均显著上涨。专家预计，4月份印度通胀还将进一步上升。印度央行日前将本财年通胀预期上调至5.7%，已非常接近6%的中期通胀目标上限。有机构预计，为抑制通胀，印度央行将于6月提前加息，这将不利于经济持续复苏。

此外，全球经济增长乏力也对印度经济带来负面影响。IMF在最新一期《世界经济展望报告》中大幅下调今年全球经济增长预期，预计2022年全球经济仅将增长3.6%，较1月份预测值下调0.8个百分点。世界经济增长前景晦暗，意味着印度对外贸易或将陷入不振。业内预计，外部需求对印度经济的拉动作用将明显趋弱。

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