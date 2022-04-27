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日本开始采用“光免疫疗法”狙击癌细胞

2022年04月27日13:44 | 来源：新华网
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新华社北京4月27日电 《参考消息》26日刊登日本《产经新闻》题为《狙击癌细胞的“光免疫疗法”》报道。报道摘要如下：

被称为“光免疫疗法”的一种新型癌症疗法正受到关注。日本率先面向一些癌症患者开始采取这一治疗方法，作为继抗癌药、手术、放疗和化疗之后的“第五种癌症疗法”，受到医疗人员和患者的高度期待。该疗法的发明者是美国国家卫生研究院研究员小林久隆。他表示：“希望可以为更多患者提供治疗。”

光免疫疗法具体作用机制是，通过打点滴向患者体内输入药物，其中包含能附着在癌细胞上的抗体和对光产生反应的化学物质。一天后，患者接受约5分钟的近红外线激光照射，就会发生化学反应，癌细胞会被破坏。

小林介绍说：“癌细胞表面会产生小伤口，会像膨胀的气球被扎破了一样被破坏掉。光是所谓的‘引爆开关’。正常细胞不会受伤，药物可以精准打击癌细胞。”

药物所含的抗体几乎没有毒性，而化学物质进入体内也会溶解至尿液中被排出体外，对患者造成的负担较小。近红外线也用于电视机遥控器等，可以说对人体无害。

小林说：“如果七八成的癌细胞被破坏，则免疫细胞会攻击残存的癌细胞，光免疫疗法是基于这样的‘两段论’。如果能精确地产生免疫，则可预防同种癌症复发。”

(责编：苏缨翔、燕勐)

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