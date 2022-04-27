4月26日，由中国外文局主办、杭州市委宣传部协办、中国外文局煦方国际传媒承办的2022第四届“第三只眼看中国”国际短视频大赛启动仪式，以线下线上相结合的方式在北京举行。中国外文局副局长兼总编辑高岸明，北京师范大学资深教授、中国文化国际传播研究院院长黄会林，杭州市委常委、宣传部部长黄海峰，中山市委常委、宣传部部长林锐熙等领导与专家参加活动。

高岸明致辞。

中国外文局副局长兼总编辑高岸明在致辞中指出，“第三只眼看中国”国际短视频大赛的成长，是外文局70多年对外传播经验的创新体现，聚合了国内外学界业界关于中华文化“走出去”的智慧与经验，也得益于互联网平台在汇聚创作者资源等方面的巨大能量。今天，有越来越多工作生活在中国的外籍人士，习惯于用镜头记录身边的故事；有越来越多世界各国的人们，加入到讲中国故事的行列；有越来越多的海外用户，愿意倾听与中国有关的故事，这是“第三只眼看中国”的发展机遇。本届大赛中国外文局携手杭州市委宣传部，期待与社会各界一起，以更多元的视角、更丰富的呈现方式，讲好杭州2022年亚运会的故事，讲好可信、可爱、可敬的中国好故事，为推动中外文化交流、促进文明发展进步作出更大的贡献。

黄海峰致辞。

杭州市委常委、宣传部部长黄海峰在致辞中表示，在疫情常态化的背景下，创新话语体系，借助外籍友人的力量，以第三方视角、年轻人思维、互联网语言进行创新性传播，是提升国际传播力、扩大国际朋友圈的有效方式。很荣幸能够借助“第三只眼看中国”国际短视频大赛这一平台，主动融入国家外宣大局，传播亚运城市的崭新形象，为塑造可信、可爱、可敬的中国形象贡献力量。杭州将秉持“绿色、智能、节俭、文明”的办会理念，着力办一届彰显“中国特色、浙江风采、杭州韵味、精彩纷呈”的体育文化盛会。期待海内外短视频团体与个人聚焦杭州亚运会筹办，多出精品力作，把亚运故事说生动，把城市故事讲精彩，让世界通过“杭州之窗”了解真实、全面、立体的中国。

黄会林发言。

大赛合作单位代表，北京师范大学资深教授、中国文化国际传播研究院院长黄会林先生在主题发言中指出。“第三只眼看中国”国际短视频大赛强调“第三方视角、国际视野”，中国文化国际传播研究院提倡“第三极文化”，都是为了让中国文化被世界上更多的人所了解、接纳。“第三只眼看中国”国际短视频大赛，搭建了“老外拍中国”的全媒体平台，促进了中外创作者的沟通交流，是对外讲好中国故事的精彩突破。

Paul Lewis发言。

大赛评审组外籍专家代表，世界科学与纪实制作人大会（WCSFP）总监Paul Lewis在主题发言中表示，互联网和短视频打破了疫情防控给世界各地带来的空间距离，让人们能够通过中外友人的不同视角，继续探索中国。“第三只眼看中国”国际短视频大赛对这些坚持讲述中国故事的视频创作者给予肯定和鼓励，有助于让世界读懂中国，让越来越多的外国人了解中国悠久的历史、丰富的文化，现代的科技。期待早日回到中国，亲眼见证、亲手记录中国故事。

林锐熙发言。

第三届大赛合作单位代表，中山市委常委、宣传部部长林锐熙在主题发言中指出，中国外文局创新主办的“第三只眼看中国”国际短视频大赛，注重发挥新兴媒体作用，以丰富的信息资讯、鲜明的中国视角、广阔的世界眼光，增强了对外话语的创造力、感召力、公信力，日益成为彰显中国精神、中国价值、中国力量的重要平台。去年，中山作为大赛承办方，与煦方国际传媒联合举行了颁奖典礼活动，结交了许多新的好朋友好伙伴，合作推出了一系列有趣有料的作品，推动中山对外传播工作取得新突破。

司徒建国发言。

获奖团队代表司徒建国（Stuart Wiggin，英国）在分享创作体会时说，作为主持人，他的工作就是尽可能简单地介绍中国故事，用英式幽默吸引眼球，给大家看看中国老百姓的生活。《司徒建国秀》就是这样在讲故事。参加大赛的博主们都有自己讲中国故事的方式，每年都能看到很多出色的视频，发现一些新的博主，学到一些不同的技巧，尝试一些新的路线，大赛能把这些短视频和外籍博主汇集起来，非常重要。

柯鲁瀚发言。

中国外文局“第三只眼看中国”英文版节目主持人柯鲁瀚（Jack Klumpp，美国）分享创作体会时说，到处去拍视频，是他真正深入了解中国最好的方式之一。他去过十几个城市与乡村，探过溶洞、开过卡车、穿过汉服、做过腊肠、摘过苹果、学过古琴等，认识了很多有意思的人。在这个过程中，他不断刷新对中国的认知，也让更多海外用户更直观地感受中国，十分有意义。

王新玲介绍大赛情况。

大赛组委会代表，煦方国际传媒常务副总经理王新玲介绍说，第四届大赛设置有年度特别单元“精彩亚运，韵味杭州”，延续“行至世界，发现中国”“身在中国，纪录你我”“宜居城市，美丽乡村”“食见中国，吃遍全球”四个主题单元，面向国内外影视媒体单位、中外创作者团队与个人，征集多主题、多语种、多形态的中国主题短视频。大赛设置有70余个奖项，20余万奖金，致力于为引领推动行业创作贡献力量。

活动现场。

现场嘉宾共同启动2022年第四届“第三只眼看中国”国际短视频大赛。

2019年至今，“第三只眼看中国”国际短视频大赛已连续举办三届，累计征集有80万件“老外拍中国”作品，覆盖全球五大洲50多个国家，英、法、德、俄、西、日、韩、缅、越等近20个语种，来自10万余个创作团队。来自智库机构、影视媒体、互联网平台，中国外文局机关部室，以及中国外文局美洲中心、欧非中心、欧亚中心、亚太中心、华语教学出版社、朝华出版社等单位40余位代表参加了活动。创办以来，大赛获北京师范大学、中国文化国际传播研究院、五洲传播中心、当代中国与世界研究院、国家地理、纪录中国理事会、北京市归国华侨联合会等多家单位支持。

等你参加！2022年第四届“第三只眼看中国”国际短视频大赛

（文章来源：中国外文局）

(责编：王禹蘅、燕勐)