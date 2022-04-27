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中国眼科医生给圭亚那患者带来光明

2022年04月27日10:49 | 来源：人民网-国际频道
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中国援圭医疗队医生许星照给患者佩尔绍德成功施行玻切手术。中国援圭亚那医疗队供图
中国援圭医疗队医生许星照给患者佩尔绍德成功施行玻切手术。中国援圭亚那医疗队供图

人民网里约热内卢4月26日电 （记者吴杰）中国援圭医疗队医生许星照给患者南库马尔·佩尔绍德成功施行了玻璃体积血切除手术，患者术后视力恢复良好。这是中国援圭亚那医疗队实施的第一台玻璃体积血切除手术。

患者佩尔绍德左眼视力下降三个月后来乔治敦医院门诊就诊，中国（江苏）第17期援圭亚那医疗队许星照医生检查后发现，患者左眼玻璃体大量积血，视力严重下降，仅能看到手指在眼前晃动。这类患者玻璃体病变会导致光线被完全遮挡，从而失明，甚至还会出现视网膜、脉络膜发生病变，使整个眼球都受损。

患者听医生讲明病情后，希望许星照医生能为他手术。对这种症状，在国内首选玻璃体积血切除术，这是近年来迅速发展的显微眼科手术，被认为是眼科手术的一大革命，但在圭亚那，由于技术和手术设备器械、术中用药等原因，当地医院迟迟未能开展。

针对这位患者的病情，许星照与常州市第一人民医院眼科刘瑶主任进行了多次视频连线，最后确定了具体的手术方案，并针对术中可能出现的意外情况做了多种预案。4月25日上午，手术中发现玻璃体腔大量陈旧性出血，均给予彻底清除，手术顺利。术后第一天复查，患者视力有明显提高，佩尔绍德表示，“感谢中国医生，自己看东西比原来清楚了，非常满意。”

之前这类患者往往只能放弃治疗，现在中国医生的到来，给他们带来了复明的希望。医院眼科主任谢伦德拉·苏格里姆说，“感谢中国医生为乔治敦医院眼科带来新技术，希望中国医生做好带教工作，让波切手术在圭亚那得到进一步推广”。    

(责编：高歌、常红)

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