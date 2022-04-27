新华社北京4月26日电 美国媒体近日报道，由于新冠大流行的影响，美国约20万儿童失去了父母或主要看护者，成为“新冠孤儿”，美国政府在帮助这些孤儿等方面作为不力。

美国《大西洋月刊》近日刊文说，受新冠疫情影响，美国许多儿童失去了双亲，还有许多儿童失去了作为主要看护者的祖父或祖母。

文章指出，少数族裔等弱势群体中的“新冠孤儿”问题更为严重。这些孤儿不成比例地来自低收入和非白人家庭，他们在生活中已经面临许多困难，失去看护者更是雪上加霜。

文章强调，美国政府在帮助“新冠孤儿”方面作为不力。虽然各地有一些帮扶措施，但缺少强有力的中心化的国家战略。文章援引专家观点说，“新冠孤儿”需要得到及时帮助，如果错过窗口期，一些原本可减缓的伤害可能会造成更严重的影响。但目前美国没有把这看作是紧迫的问题，没有法律或行政命令专门为他们提供资源。

文章报道，美国政府日前发布了一份包括帮助在新冠疫情中失去亲人者等内容的备忘录，但有关负责人玛丽·沃尔说，相关行动不会有专门的团队，同时将主要依靠现有资源而不是新的资金。沃尔说，如果要求新资金会遇到问题，因为美国国会在最基本的抗疫措施如治疗、检测、疫苗等方面，都不易达成协议。

美国约翰斯·霍普金斯大学的新冠疫情统计数据显示，美国累计死亡病例数已逼近100万例。美国疾病控制和预防中心22日公布的报告显示，2021年新冠连续第二年成为继心脏病和癌症之后美国民众的第三大死因。

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