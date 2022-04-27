新华社纽约4月26日电 综合新华社驻索非亚、华沙记者报道：保加利亚和波兰26日说，俄罗斯将从27日起暂停向两国供应天然气。

保加利亚能源部26日发表声明说，俄罗斯当天早些时候通知保方将从27日开始暂停供应天然气，对此保加利亚已采取相应措施，目前不需要对天然气消费采取限制性措施。

波兰石油和天然气公司同日在一份声明中说，已收到俄罗斯天然气工业股份公司从27日起暂停供应天然气的通知。波兰与西部、南部邻国有天然气管道连接，在西北部城市斯维诺乌伊希切也设有液化天然气接收站，可保障波兰用户的天然气供应。

据波兰通讯社报道，俄罗斯天然气工业股份公司暂停供应天然气的原因是波兰石油和天然气公司拒绝以卢布支付。

俄罗斯总统普京3月31日签署与“不友好”国家和地区以卢布进行天然气贸易结算的总统令。新规4月1日起生效之际，俄总统新闻秘书佩斯科夫表示，俄方不会立即对欧洲“断气”，因为4月1日开始供应的天然气费用应在4月下半月或5月结算。

欧洲国家天然气大量依赖进口。有数据显示，芬兰、拉脱维亚、波黑、摩尔多瓦等国进口天然气中，俄天然气占比超过90%。另外，保加利亚接近80%、波兰超过40%、法国接近25%的天然气也从俄罗斯进口。（参与记者：林浩、陈琛、张章）

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