新华社莫斯科4月26日电（记者耿鹏宇）俄罗斯总统普京26日在莫斯科与到访的联合国秘书长古特雷斯举行会谈时表示，俄方不会拒绝与乌克兰进行谈判，并希望通过外交途径达成协议。

据克里姆林宫网站消息，普京与古特雷斯讨论了俄正在进行的特别军事行动及乌克兰局势等问题。普京说，俄罗斯始终支持联合国这一世界性组织，全力支持联合国所依据的原则，未来依然如此。

普京说，俄乌代表团在土耳其伊斯坦布尔谈判中取得相当大的突破。但双方在达成一致后，俄被卷入“布恰事件”中，而俄军与此完全无关。此后乌方谈判代表的立场发生根本性改变，背离了原先关于安全保障问题的立场。虽然特别军事行动仍在进行，俄方仍希望通过外交途径达成协议。俄方不会拒绝谈判，在线谈判正在进行。

普京说，乌克兰马里乌波尔市内情况复杂，但那里的作战行动已经停止，俄军开设的人道主义走廊也正常运行。与此同时，亚速钢铁厂已被全面封锁，他已下令取消进攻行动。如果真的如乌方所言，在亚速钢铁厂内有平民，那么乌军有义务释放他们。

随同古特雷斯访问的其发言人迪雅里克在一份会谈纪要中说，古特雷斯和普京进行了一对一会谈。古特雷斯重申联合国在乌克兰问题上的立场，双方讨论了关于马里乌波尔人道救援和平民撤离的建议，普京原则上同意联合国和红十字国际委员会参与亚速钢铁厂平民撤离，后续讨论将在联合国人道主义事务协调办公室和俄罗斯国防部之间进行。（参与记者：尚绪谦）

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