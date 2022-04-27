本报记者 岳林炜

日本警察厅日前发布的报告显示，2021年，日本警方共破获网络犯罪案件1.2万余起，较上一年增加2300多起，创历史新高。此外，电信诈骗案有1.4万余件，比上一年增加900余件。日本媒体分析称，新冠肺炎疫情持续冲击日本经济和社会，政府应对疫情不力加剧了民众的不安和焦虑，为不法分子伺机诈骗提供机会。

从网络犯罪内容来看，以在线销售“指尖血氧仪”为名的诈骗案件最多。去年以来，日本政府对东京及周边地区多次实施紧急状态。许多新冠肺炎患者因医疗机构资源紧张不得不居家观察。居家期间，患者使用“指尖血氧仪”能方便快捷地掌握病情变化。于是犯罪分子便以低价为诱饵，在互联网上兜售这一产品。遭到此类诈骗的日本居民付款后根本收不到产品，或收到的都是假冒伪劣产品。

日本国民生活中心近日发布警示，提醒民众特别是女性防范被称为“浪漫投资”的网络情感诈骗。犯罪分子通过网络和手机的交友软件搜索目标，进而诱骗受害者到虚假网站上进行“虚拟货币”等高额回报的理财投资。受害者最终无法追回投入的本金，不少人还因借高利贷而陷入高额债务危机。

犯罪分子还打起了新冠疫苗的主意。他们通过互联网或电话，诱导受害者进入“优先接种疫苗”“销售核酸检测试剂盒”等骗局。当地媒体指出，日本政府在疫情应对过程中暴露的疫苗供应紧张、检测能力不足等问题，为犯罪分子进行网络电信诈骗提供了可乘之机。

（本报东京电）

《 人民日报 》（ 2022年04月27日 17 版）

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