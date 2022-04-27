本报记者 周卓斌

英国国家审计局日前发布报告显示，新冠肺炎疫情发生以来，英国政府采购的防疫用品合同中，有超过1万份存在问题，涉及金额达380亿英镑。相关用品还存在质量差、不适用或者存储过期等问题，其中有0.5%至5%的合同涉及欺诈和采购失误。英国媒体指出，政府抗疫用品采购中存在浪费和舞弊问题，不仅让公众失去信任，而且给防疫带来阻碍。

报告显示，英国卫生和社会保障部已采购的个人防护装备中，失去使用价值的约39亿件，占采购总量的1/10。另有36亿件不适合一线医护人员使用，15亿件已经过期，分配到一线使用的物资仅占采购总量的55%。截至2021年11月，英国政府已为存储相关物资花费了7亿英镑，每个月还要继续支出700万英镑。由于调配不及时和出库缓慢而产生的罚款，占存储费用的59%。

英国媒体近期还披露，英国政府已和两家废物回收企业签订价值3500万英镑的合同，“回收”约2.3亿件“因过期或不适用而报废”的防疫用品。合同允许企业使用焚烧方法处理这批物资。英国政府相关人士在议会发言时承认，每月有大量防疫用品用于焚烧发电，“相当于装满576辆卡车的防疫用品被烧掉”。

英国议会下院公共账户委员会主席梅格·希利尔表示，政府每个月还在为存储不需要的防疫用品支付高额费用，“即便公众在疫情初期能‘原谅’政府应对不力，政府目前的举动也让公众失去信任”。

疫情发生以来，除英国国民健康服务体系（NHS）原有的物资供应渠道外，英国政府为加快采购速度，引入所谓“快速通道”，供应商经政府、议会和医疗体系等机构高级官员和代表推荐，就可快速签订防疫用品供应合同。英国国家审计局报告发现，进入“快速通道”的供应商中有53%提供过不适用或不合格的产品。

据路透社报道，许多通过“快速通道”签订的巨额采购合同还存在裙带关系、舞弊和巨大浪费。今年1月，英国高等法院判决，英国政府在疫情初期与两家企业签订的个人防护装备采购协议违法。时任英国卫生大臣汉考克被指直接指定两家问题企业，通过“快速通道”获得政府相关采购协议。涉案企业提供的口罩、防护服等防疫用品存在标准不符、质量不合格问题，一线医护人员无法使用。其中一家企业之所以能获得供货资格，只是因为其负责人参加了卫生和社会保障部采购主任岳父的八十寿庆活动。

英国国家审计局报告还指出，疫情期间，英国卫生和社会保障部未能“实施有效财务监管措施”，调整采购和库存管理系统，“导致纳税人重大损失，并面临被诈骗风险”。

英国工党影子卫生大臣韦斯·斯特雷汀表示：“这种巨大的浪费不可原谅。”英国独立电视台政治新闻主编罗伯特·佩斯顿认为，防疫用品采购中的浪费“令人惊愕”，充分说明英国政府在防疫物资准备方面，“没有通过能力测试”。

（本报伦敦电）

《 人民日报 》（ 2022年04月27日 17 版）

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