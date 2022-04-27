张 佐

中国和北马其顿虽远隔千山万水，但两国人民通过古丝绸之路相知相交，友谊历久弥新。1993年10月建交以来，两国关系不断发展，务实合作日益深化，特别是2012年中国—中东欧国家合作机制启动后，双方谱写了友好交往与互利合作新篇章。

两国相互尊重，共同夯实互信基础。中国和北马其顿坚持大小国家一律平等，相互尊重彼此核心关切。北马其顿坚定奉行一个中国原则。双方保持各领域各层级相互往来，促进了政治互信。2021年9月在北马其顿独立30周年之际，中国领导人向北马其顿领导人致贺电，表示高度重视中国同北马其顿关系发展。时任北马其顿“马其顿社会民主联盟”主席、政府总理扎埃夫等致电祝贺中国共产党百年华诞，表示中国共产党带领中国成功抵御新冠肺炎疫情带来的挑战，彰显了人道主义精神。两党交往有力推动两国友好关系发展，期待双方合作持续顺利推进。

两国相互成就，共同筑就合作平台。2021年2月，中国—中东欧国家领导人峰会成功举办。中国同北马其顿达成重要共识，推动更多务实合作成果落地。中方克服困难，2021年向北马其顿捐赠10万剂疫苗，并先后两次提供70万剂商业采购疫苗，多位北马其顿政要接种中国疫苗，这是“患难真朋友，胜似亲兄弟”的生动写照。北马其顿先后牵头承办第四届中国—中东欧国家文化合作部长论坛、第二届中国—中东欧国家图书馆联盟馆长论坛，位于北马其顿的中国—中东欧国家文化合作协调中心发挥了积极作用。

两国相互助力，共同打造发展引擎。随着中欧陆海快线建设加快推进，中国和北马其顿有效对接共建“一带一路”。中资企业承建的米拉蒂诺维奇至斯蒂普高速公路已开通，基切沃至奥赫里德高速公路建设正稳步推进。中国自2012年以来一直是北马其顿在欧洲以外最大贸易伙伴。据中方统计，2021年双边贸易额同比增长56.7%。北马其顿通过立法率先在巴尔干地区将中医学纳入国家医疗体系，中国制造的动车奔驰在该国的崇山峻岭，为两国关系发展注入新动能。

两国相互理解，共同建设友好桥梁。今年年初，北马其顿3名运动员赴华参加北京冬奥会。圣基里尔·麦托迪大学孔子学院开办9年来，吸引了越来越多学生学习中文。北马其顿翻译家、汉学家冯海城先后翻译多部中国古代经典著作，2021年获得第十五届中华图书特殊贡献奖。北马其顿斯科普里与南昌、奥赫里德与大连等友好城市携手抗疫，文化艺术机构开展经常性交流，拉近了人民感情。

中国和北马其顿树立了大小国家平等协作的典范。未来，双方将顺应两国人民追求美好生活的共同愿望，持续深化发展战略对接，拓展务实合作，向着构建人类命运共同体的目标不断迈进。

（作者为中国驻北马其顿大使）

《 人民日报 》（ 2022年04月27日 17 版）

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