本报记者 邹 松

当前，非洲之角地区严重干旱持续蔓延。图为近日，在索马里，两名当地女性在取水点取水。

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当前，非洲之角地区严重干旱持续蔓延。旱情给当地农牧业生产、居民生活带来巨大挑战，不少国家面临粮食不安全困境。相关地区国家、联合国机构等正采取一系列措施积极抗灾救灾。

联合国世界粮食计划署东非地区负责人迈克尔·邓福德日前表示，非洲之角地区的吉布提、埃塞俄比亚、肯尼亚、索马里4个国家正面临近40年来最严重干旱，已有近2000万人面临饥饿危机。联合国相关机构呼吁，国际社会与相关国家政府加强合作，加大紧急人道主义援助力度。

持续性旱灾对当地造成严重冲击

根据联合国气象专家的跟踪数据，非洲之角地区从2019年下半年的罕见暴雨后，已连续3个雨季降雨量不足。索马里、埃塞俄比亚南部和东南部以及肯尼亚北部和东部的大片地区出现异常干旱。

联合国世界粮食计划署和联合国难民署日前发布联合公报说，东非难民数量从2012年的182万增加到目前的近500万，仅去年一年就新增了30万。公报还说，随着旱情持续、新冠肺炎疫情以及不断攀升的食物和燃料成本，地区人道主义物资正在被耗尽，这将导致东非数百万流离失所的家庭陷入更严重的饥饿中。

持续性的旱灾严重影响了人们的日常生活。据当地灾害风险管理部门统计，仅在埃塞俄比亚索马里州，灾情发生以来就有超过110万头牲畜因缺乏水和食物死亡。失去牲畜、颗粒无收的灾民不得不聚集在救济营地勉强度日。短短两个月，索马里州戈德镇附近一个营地的灾民已经从400户扩大到2200多户，每天都有人因为生活无以为继而迁移至此。“我家原来有130头牲畜，现在只剩下4头奶牛，而且瘦骨嶙峋，无法产奶。”牧民贝尔贝拉说，她的6个孩子面临严重营养不良问题，最近不得不举家迁入救济营地接受救助。

在索马里，因饥饿而发生营养不良的儿童数量急剧上升，一些救护站正处于超负荷运行状态。索马里西南部小镇卢克的护士法图玛·穆罕默德表示，当地救护站的床位只能容纳18人，但是有50多名儿童正等待救治。联合国人道主义事务协调厅官员亚当·阿卜杜勒—穆拉警告：“如果不采取有力措施，预计到今年夏天，索马里140万严重营养不良的儿童中将有35万人死亡。”

多国采取措施遏制灾情扩大

全球气候变化被认为是造成非洲之角持续性干旱的主要原因。美国加州大学圣巴巴拉分校气候危害中心气象专家克里斯·芬克指出，在印度洋西岸以及东非地区，拉尼娜现象和印度洋偶极子现象叠加，致使印度西部海面温度乃至风向发生了显著变化，加剧了非洲之角的气候异常。

在肯尼亚，当地人正通过在低洼处挖储水设施的方式应对干旱。这些储水池大多靠近路边和农田，方便人们取水。肯尼亚国家干旱管理局基利菲郡干旱协调员亚当介绍，建立这样的储水设施，是保障当地社区用水的主要方式。

从今年2月21日起，肯尼亚政府批准向23个县发放了紧急救济食品，包括大米、豆类、玉米、牛肉和强化食品。目前针对161个县的第一阶段食品分配已经完成。政府将加强水源的收集和分配，促进畜牧业恢复，设立应对干旱灾害的专项资金，改善受灾地区基建。肯尼亚总统肯雅塔今年4月签署了《2022年补充拨款法案》，继续向受干旱影响的贫困和弱势家庭提供现金援助及专项燃料补贴，支持受灾地区修复和维护水井等设施。

在索马里，政府和地方社区用卡车运水和动物饲料，分发食物，提供紧急避难所，调动尽可能多的资源进行救灾。

在埃塞俄比亚，政府为受灾民众提供运水车、食品、基本药物和动物饲料等，同时加快小型水坝项目建设，协调水资源分配。政府还提供种子、农业机械、灌溉设施等支持，出台鼓励发展大规模灌溉和农业技术改良的措施，以应对干旱带来的长期风险。

加强合作帮助地区走出发展困境

国际社会积极合作，为非洲之角地区提供紧急粮食援助，帮助地区民众应对粮食不安全问题，提升社区复原能力。

联合国世界粮食计划署计划在今年上半年提供约9000万升牛奶和4万吨主粮作物，为100多万面临重度粮食不安全的民众提供援助；向牧民家庭提供饲料和营养补充剂，设立流动兽医诊所，向偏远地区运输容量1万升的可移动蓄水池，为现有水井安装太阳能抽水机；向农民家庭分发耐旱早熟的高粱、玉米、豇豆种子等。

6月份后，非洲之角将再次进入旱季。联合国粮农组织应急行动及抵御能力办公室主任保尔森表示，从现在到今年年中是一个短暂的窗口期，必须采取紧急行动，防止灾情进一步恶化。当前，国际社会必须加快步伐为非洲之角提供紧急人道主义援助，并帮助当地社区提升复原能力。

不久前，中国向索马里、厄立特里亚、埃塞俄比亚、吉布提提供一批紧急粮食援助，这是中方落实“非洲之角和平发展构想”的又一实际行动。

全球适应中心近期发布报告，建议非洲国家进一步提升应对气候变化的能力，将其纳入各国政府发展战略并加快落实，同时鼓励大型私营部门协助收集更多的天气和水文数据，以改进灾害预警系统。该报告指出，西方国家要为全球气候变化造成的大部分损失负责，发达国家应兑现其向发展中国家每年提供1000亿美元气候融资的承诺，并尽快填补非洲国家应对气候变化所需的巨大资金缺口，这一数字到2030年预计将达到2650亿美元。

埃塞俄比亚战略研究所国际关系和外交事务部主任梅拉库分析称，非洲之角摆脱发展困境，根本上要靠地区国家提升自身能力，加大对农业和水利基础设施投资，降低气候变化和局势动荡等给地区发展造成的干扰。

（本报约翰内斯堡4月26日电）

《 人民日报 》（ 2022年04月27日 17 版）

(责编：岳弘彬、赵欣悦)