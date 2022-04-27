中国的发展壮大是历史必然趋势，任何势力都无法阻挡。如何与一个勇于承担大国责任、更加自信进取的中国相处，是美国一些政客必须要补上的一课

近日，美国国务院官员在欧洲访问期间继续散播政治病毒，借乌克兰危机攻击抹黑中国，并在与欧盟举行磋商时对中国内政指手画脚。美国一边拱火浇油、为和谈制造障碍，试图将俄乌冲突长期化，一边大搞胁迫外交，造谣甩锅中国，企图浑水摸鱼，实现其在亚太地区和世界范围内遏制打压中国的战略目的。谁在为世界和平稳定尽责，谁在以冷战思维破坏和平稳定，答案不言自明。

美国一些政客言必称“基于规则的国际秩序”，试图把自己包装成国际秩序的维护者。但他们口中的所谓规则，实际上就是旨在维护自身利益的“家法帮规”；他们眼中的所谓国际秩序，实际上就是自己的“小圈子”和集团政治；他们想要维护的，实际上就是罔顾世界发展大势和国际关系现实的美式霸权。美国应该明白，中国的发展壮大是历史必然趋势，任何势力都无法阻挡。如何与一个勇于承担大国责任、更加自信进取的中国相处，是美国一些政客必须要补上的一课。美国应该明白，世界上的事情由少数几个国家操纵的时代已一去不复返了。世界只有一个体系，就是以联合国为核心的国际体系；只有一个秩序，就是以国际法为基础的国际秩序；只有一套规则，就是以联合国宪章宗旨和原则为基础的国际关系基本准则。美国应该明白，维护以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序，才是站在历史正确的一边。

如果说有国家正在挑战国际秩序、践踏国际规则的话，这个国家正是美国。美国在没有联合国安理会授权的情况下，悍然轰炸南联盟、入侵伊拉克和叙利亚；美国无视俄罗斯安全关切，以北约为工具，加剧地区紧张局势；美国在俄乌冲突爆发后，不顾世界经济复苏困境和各国民生，持续升级单边制裁……美国肆意妄为的时候，眼中何曾有以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序？美国政客张口规则、闭口秩序，不过是想把自己的“家法帮规”强加于人，将美式霸权强加给国际社会。

美国政客大肆捏造涉华人权谎言，却对美国造成的人权悲剧视而不见，是将人权政治化的虚伪表演。美国历史上对土著居民搞种族灭绝，至今国内仍存在系统性种族歧视；美国罔顾生命，消极抗疫造成本国近百万人死亡；美国粗暴干涉他国内政，到处搞颠覆破坏，甚至以“民主”“人权”为幌子发动战争，造成大量人道主义灾难；美国作为乌克兰危机的始作俑者，在今年3月只接纳了12名乌克兰难民，任由数千名乌克兰难民滞留在美国和墨西哥边境……事实证明，美国就是全球最大的人权赤字国。

谁在为欧洲提供机遇，谁在威胁欧洲安全与繁荣？事实胜于雄辩。中国2020年起就成为欧盟第一大贸易伙伴。今年前两个月，欧盟成为中国第一大贸易伙伴。“对于整个欧盟来说，中国是非常重要的贸易伙伴，未来欧中贸易将继续保持互利共赢态势。”德国法兰克福金融与管理学院教授霍斯特·勒歇尔表示。与中欧互利合作形成鲜明对比的是，美国试图借乌克兰危机绑架欧洲，不但对超过500万乌克兰难民涌入欧洲视而不见，还一意鼓动欧洲扩大对俄制裁，导致欧洲多项经济指标恶化，欧元区3月通胀率打破历史纪录飙升至7.4%。与此同时，美国军工巨头股价涨幅惊人，大量欧洲避险资金流向美国，美国还准备向欧洲出售更多高价液化天然气。

中国和欧洲是维护世界和平的两大力量、促进共同发展的两大市场，也是推动人类进步的两大文明。中欧关系的稳定性有助于应对国际形势的不确定性，中欧开放合作有助于推进经济全球化深入发展，中欧团结协作有助于应对全球性挑战。美国编造所谓“中国威胁”的谎言，炒作对华竞争，鼓吹“制度性对手”，是其见不得中欧关系稳定发展的零和思维和霸权本质的体现。作为多极化进程中的一支重要力量，欧洲应早日形成更为独立、客观、理性的对华认知，本着战略自主原则推进并深化双方互利合作，这符合欧洲的根本和长远利益。

巧言令色不可能蒙蔽世人，抹黑他国只会让自己战略日益失焦，错失应对自身和全球性挑战的良机，为国际和平稳定带来不确定因素。美国一些政客应反躬自省，早日摒弃冷战思维和拉帮结派做法，真正为世界和平、稳定、发展做点实事。

《 人民日报 》（ 2022年04月27日 03 版）

(责编：岳弘彬、赵欣悦)