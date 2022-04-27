无论是致力于消除疟疾等重大传染病，还是推动抗击新冠肺炎疫情国际合作，中国始终坚持人民至上、生命至上，既对本国人民生命安全和身体健康负责，也对全球公共卫生事业尽责，以实际行动践行人类卫生健康共同体理念

4月25日，习近平主席向青蒿素问世50周年暨助力共建人类卫生健康共同体国际论坛致贺信。习近平主席在贺信中高度评价青蒿素这一中国首先发现并成功提取的特效抗疟药为全球疟疾防治、佑护人类健康作出的重要贡献，表达中国愿同国际社会一道，密切公共卫生领域交流合作，携手应对全球性威胁和挑战，推动共建人类卫生健康共同体，为维护各国人民健康作出更大贡献。贺信的内容展示了中国领导人胸怀天下的崇高理念和以人为本的价值取向。

青蒿素的故事，是人类与疾病艰苦斗争的成功故事。50年前，以屠呦呦为代表的中国科学家经过不懈努力，率先发现并成功提取青蒿素，为人类带来了一种全新结构的抗疟新药。青蒿素疗效快、副作用小、价格低廉，“是人类征服疟疾进程中的一小步，是中国传统医药献给世界的一份礼物”。从亚洲到非洲，从欧洲到美洲，无数的生命因为青蒿素而得到拯救，无数的家庭因为青蒿素而受到呵护。据世界卫生组织统计，自2000年把青蒿素类药物作为抗疟首选药物推广全球以来，青蒿素在全世界已挽救数百万人生命，每年治疗患者数亿人，特别是在疟疾最为严重的撒哈拉以南非洲地区，约2.4亿人受益于青蒿素联合疗法，其中约150万人免于死亡。

青蒿素的故事，是中国和广大发展中国家同舟共济的成功故事。中国在成功消除国内疟疾的同时，开展以青蒿素为核心的大规模国际抗疟援助，为实现“无疟世界”愿景作出中国贡献。截至2021年，中国累计提供青蒿素药品数十亿人份，为发展中国家培训数万名抗疟技术人员，为30个国家援建疟疾防治中心，向72个发展中国家派遣2.8万名援外医疗队员，用行动为全球疟疾防治作出重要贡献。在科摩罗实施的复方青蒿素快速清除疟疾项目，使当地实现疟疾零死亡、疟疾发病人数下降98%，得到国际社会广泛称赞。塞内加尔总统萨勒表示，正是由于得到了中国等合作伙伴的支持，塞内加尔在防治疟疾方面取得了重大成果。

青蒿素的故事，是中国致力于以自身发展造福世界的成功故事。人类命运与共，团结合作是战胜全球性和地区性公共卫生挑战的最有力武器。无论是携手抗击疟疾，还是合作应对非典、禽流感、埃博拉、新冠肺炎疫情等，中国始终同世界各国守望相助、共克时艰。面对新冠肺炎疫情大流行，中国发起新中国历史上最大规模的紧急人道主义行动，迄今已向153个国家和15个国际组织提供了数千亿件抗疫物资，向120多个国家和国际组织提供了超过21亿剂疫苗，推动疫苗成为发展中国家用得上、用得起的公共产品。国际社会高度评价中国支持全球抗疫，称赞中国行动“彰显慷慨无私的国际合作精神”。

病毒没有国界，疫病不分种族，唯有坚定信心、同舟共济，方能战胜疫情。习近平主席提出构建人类卫生健康共同体的重大倡议，为加强全球公共卫生治理指引方向，为共同守护人类生命健康提供遵循。无论是致力于消除疟疾等重大传染病，还是推动抗击新冠肺炎疫情国际合作，中国始终坚持人民至上、生命至上，既对本国人民生命安全和身体健康负责，也对全球公共卫生事业尽责，以实际行动践行人类卫生健康共同体理念，为全球抗疫凝聚强大合力。西班牙前首相何塞·萨帕特罗表示，构建人类卫生健康共同体有助于推进国际抗疫合作，将为共创人类美好未来作出重要贡献。

在全球性危机的惊涛骇浪里，各国不是乘坐在190多条小船上，而是乘坐在一条命运与共的大船上。展望未来，中国将继续秉持人类命运共同体理念，为加强全球公共卫生治理、维护各国人民健康贡献更多中国智慧、中国力量。

《 人民日报 》（ 2022年04月27日 03 版）

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