新华社伊斯兰堡4月26日电（记者蒋超 李浩）中国驻巴基斯坦使馆26日发表声明，强烈谴责当天发生的卡拉奇大学孔子学院班车遭遇恐怖袭击事件。

声明说，当地时间26日14时20分左右（北京时间17时20分左右），卡拉奇大学孔子学院班车在校内遭遇恐怖袭击。目前已造成3名中方教师遇难，1名中方教师受伤。

中国驻巴使领馆强烈谴责这一恐怖主义行径，对两国遇难者表示深切哀悼，对伤者和亲属致以诚挚慰问，将会同巴方全力做好事件善后处置工作。

中国驻巴使领馆已在第一时间启动应急预案，要求巴方全力救治伤员，对此次袭击事件进行彻查，严惩凶手。同时要求巴各级相关部门，务必采取切实有效措施，全力确保在巴中国公民、机构和项目安全，确保类似事件不再发生。

中国驻巴使领馆提醒在巴中国公民、企业、项目务必高度重视，密切关注当地安全形势，提高安保等级，加强项目人员安全，严密防范，非必要不外出。

事件发生后，巴基斯坦总理夏巴兹·谢里夫于当天下午赴中国驻巴使馆吊唁中方遇难人员。他在接受记者采访时强烈谴责此次袭击，对恐怖袭击中失去宝贵生命的中国朋友深感悲痛，并向遇难者家属、中国政府以及中国人民表示最诚挚的慰问。

夏巴兹·谢里夫表示，巴方将向伤者提供一切可能的援助，并已指示对此事进行彻底调查，誓将肇事者绳之以法。

夏巴兹·谢里夫说，巴基斯坦谴责一切形式的恐怖主义。巴中全天候战略合作伙伴关系的敌人的邪恶图谋绝不会损害巴中两国铁杆友谊，也不会影响巴中双边合作。

(责编：岳弘彬、赵欣悦)