人民网巴黎4月25日电 （记者何蒨）由法中交流促进会与联合国教科文组织协会世界联合会共同发起并主办的第一届“小莫泊桑杯国际艺术联创巡展”从4月15日至6月底推出“寻找抗疫艺术创作小天才”作品征集，以抗击疫情为主题，邀请中国小朋友以艺术创作的形式，表达抗疫生活中的正能量与对美好生活的期待。“小莫泊桑艺术基金”将给予因疫情在家作画的孩子及山区的孩子们支持和鼓励，开辟“小莫直通车”报名渠道。

第一届“小莫泊桑杯”国际艺术联创巡展自去年10月启动以来，已经陆续收到来自中国、法国、英国、美国、加拿大、比利时、波兰、德国、瑞士、西班牙、新加坡、泰国、希腊、爱尔兰、津巴布韦等近20个国家及地区数千名儿童的报名作品。参加竞选的小创作者年龄从3岁跨度至14岁，以8至9岁及10至12岁的报名儿童居多。

巡展主办方、法中交流促进会主席亚丁指出：“在作品征集过程中，我们切实感受到中国家长很重视孩子的艺术教育，也非常重视本次活动。通过前期与相关机构、家长的沟通，我们发现大部分家长都受过高等教育，很重视孩子的素质教育，尤其是在‘双减’政策推行后。”

根据国际艺术联创巡展组委会介绍，“寻找抗疫艺术创作小天才”作品征集环节中，小莫泊桑艺术基金将为抗疫在家的孩子赞助每人150元的资料费；同时，组委会还将在参与“小莫直通车”的作品中选出30幅优秀作品，由小莫泊桑艺术基金赞助其法国巡展费用。

根据亚丁介绍，第一届“小莫泊桑杯”国际艺术联创评选出的金奖作品，将会有机会参加在法国卢浮宫卡鲁塞尔厅及法国文豪普鲁斯特居住的斯万城堡组织的展览，并由法国知名拍卖师杰克-菲利普·鲁兰对作品进行拍卖，拍卖所得在扣除主办方执行成本后，其收益将归属小创作者、联创艺术家，50%的收益将用于文化艺术公益项目，如捐赠给中非等国热爱艺术的贫困少年、自闭症群体等。

(责编：崔越、刘慧)