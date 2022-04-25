人民网开罗4月25日电 （记者周輖）为积极推广中国传统中医养生文化，拉巴特中国文化中心与中国援摩医疗队日前共同举办“中医养生——援摩医疗队有话说”中医讲座。活动吸引摩洛哥中医爱好者、中文系学生等群体参会，摩洛哥2M电视台在活动现场进行了采访报道。

本次讲座围绕中国援摩医疗队概况、中医诊疗项目介绍、中医防治新冠实操、推拿等主题展开。活动还设计了趣味问答、中医互动体验等环节。

中国援摩医疗队穆罕默迪亚医疗队分队长，来自于上海中医药大学附属曙光医院的李一婧首先向观众介绍了援摩医疗队的概况与中医诊疗项目。她表示，中国援摩洛哥医疗队共有8支医疗分队、58名医护人员，足迹遍布摩洛哥各个地区，特别是艰苦贫困地区。其中穆罕默迪亚分队自1986年组队，由上海中医药大学承派，至今已有36年，共18批队员赴摩开展医疗援助，采用针灸、艾灸、推拿等手段进行诊疗。

来自于上海中医药大学附属龙华医院的陈超就中医防治新冠实操开展演讲。他从中医对新冠的独到认识讲起，指出新冠肺炎在中医上归于“疫病”范畴，中国古代就有关于治疗“疫病”的记载。并举例针灸在抗疫方面的独到用处，以及艾灸对身体免疫系统的调节作用。

来自于上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院的黄湧就推拿开展演讲。他根据推拿的特点，循序渐进地介绍了推拿的历史与发展，总结了其概念及作用机制。随后现场演示了缓解颈肩酸痛的三种手法，以及两种中医传统锻炼方法。

演讲结束后，在中国医疗队医生指导下，现场观众进行了推拿及中医传统锻炼方法的体验。与会民众表示，此次活动加深了当地人对中医的了解，中国援摩医疗队坚守摩洛哥贫困地区数十年，为当地医疗卫生事业发展作出贡献，为广大摩洛哥民众带来健康与希望。

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