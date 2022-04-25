人民网大马士革4月24日电 （记者薛丹）4月24日是中国首次派遣成建制部队参加联合国维和行动三十年。在国际维和战场上，有一群这样的中国维和军人，他们每天执行的维和任务就是为当地人民扫雷除患。作为和平年代离死亡最近的人，扫雷排爆也被称为“刀尖上的舞蹈”。

“嘀嘟！嘀嘟！报告组长，信号源标示完毕。退出通道，由我进行检查！标示准确可以进行挖掘，明白。”随着探雷器的警报声响起，正在进行扫雷作业的作业手吴高建又发现了一枚地雷。

黎巴嫩南部与以色列之间的临时边界线“蓝线”地区，被视作死亡地带，上世纪七十年代以来，双方在这一地区设置了上千个雷场，埋设了数以十万计的地雷。

中国第20批赴黎维和多功能工兵分队每天都需要前往黎巴嫩和以色列边境的“蓝线”雷场执行扫雷任务。

“虽然在云南边境已经排了几千枚地雷，但对于我们扫雷兵来说，每一次失误都有可能是生命的最后一次，所以每次上雷场，都当做上战场，每排除一枚地雷，都当做第一颗地雷进行排除。每一次执行任务，都不敢粗心大意。”扫雷作业手吴高建说道。

黎巴嫩地区降水量充沛，有的雷场经过几十年的变化已经变成密林，有的地雷早已经在雨水的冲刷下发生位移，雷场上的每一步都意味着未知的风险。

“我今天挖掘的这枚地雷情况就比较复杂，这里植被比较茂密，根系很发达，这枚地雷也被树根紧紧地缠绕着，而一块大石头也挡住了我前进的方向，在作业的时候需要非常小心，因为任何失误，都可能会引发地雷发生爆炸。”扫雷作业手董仕福说。维和战场上的每一天都充满着惊险和挑战，扫雷场上的每一秒更是生与死的考验。在远离的祖国的国际维和战场，中国扫雷官兵用自己的勇敢与当担，赢得联黎部队和当地民众的广泛赞誉。

中国第20批赴黎维和部队指挥长叶方超介绍，从2006年开始，中国开始向黎巴嫩派遣维和部队，一批批维和战士走上雷场清除雷患。“我们懂得和平的来之不易，也想为这里的人民带来和平美好的生活，这就是我们中国维和军人的使命。”

据悉，中国自2006年向黎巴嫩派遣维和部队以来，截至目前，累计完成约200万平方米疑似雷区、爆炸物散落区，以及14000余米巡逻道路搜排，发现和排除地雷及各类未爆物共1.4万余枚，取得了扫雷速度最快、质量最高、成本最低和16年零伤亡的优异成绩。

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