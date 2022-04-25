用对话合作取代零和博弈，用开放包容取代封闭排他，用交流互鉴取代唯我独尊，这是亚洲应有的襟怀和气度

历经热战冷战、饱经沧桑忧患的亚洲人民，深知和平弥足珍贵，发展来之不易。习近平主席在博鳌亚洲论坛2022年年会开幕式上发表主旨演讲，提出要继续把亚洲发展好、建设好，展现亚洲的韧性、智慧、力量，打造世界的和平稳定锚、增长动力源、合作新高地。这些主张为亚洲国家维护和平、推动合作、促进团结提供了清晰思路，为亚洲国家抓住历史机遇、构建亚洲命运共同体指明了具体路径。

过去几十年，亚洲地区总体保持稳定，经济持续快速增长，成就了“亚洲奇迹”。习近平主席指出，地区和平稳定不是天上掉下来的，也不是哪个国家的施舍，而是地区国家共同努力的成果。亚洲人民拥有崇尚和平的传统，亚洲首倡的和平共处五项原则和“万隆精神”，在地区国家深入人心，在世界处于动荡变革期的当下更加具有现实意义。如今的亚洲，已经从殖民主义、军国主义、霸权主义等强加的苦难中涅槃重生，深知冷战思维只会破坏全球和平框架，霸权主义和强权政治只会危害世界和平，集团对抗只会加剧21世纪安全挑战。当前，欧洲面临的安全困境也让越来越多的亚洲国家认识到，唯有秉持相互尊重、平等互利、和平共处等原则，奉行睦邻友好政策，才能把命运牢牢掌握在自己手中。

在全球经济复苏脆弱乏力的大背景下，亚洲是世界经济增长的重要动力源。博鳌亚洲论坛新近发布的报告显示，按购买力平价标准计算，2021年亚洲经济占世界经济总量的比重提升至47.4%，预计今年亚洲经济增速达4.8%，高于世界经济平均增速。“遇山一起爬，遇沟一起跨”“甘蔗同穴生，香茅成丛长”，正如这些亚洲国家谚语所揭示的，亚洲之所以能够长期稳定发展，关键在于坚持走共赢合作的亚洲发展必由之路。“亚太国家始终坚持全球化和多边主义，这里的多边贸易协议数量占全球的50%以上，这些机制将为亚太乃至全球经济持续恢复注入新动能。”博鳌亚洲论坛咨询委员会委员、联合国前副秘书长阿赫塔尔指出。《区域全面经济伙伴关系协定》正式生效、中老铁路建成通车等，为推动亚洲形成更加开放的大市场提供了新机遇，亚洲共赢合作必将迈出新步伐。

亚洲的繁荣稳定得来殊为不易，值得倍加珍惜。用对话合作取代零和博弈，用开放包容取代封闭排他，用交流互鉴取代唯我独尊，这是亚洲应有的襟怀和气度。共走和平发展大道，共谋合作共赢大计，共创团结进步的亚洲大家庭，这是亚洲人民的心声。亚洲国家有足够的智慧和能力巩固东盟在地区架构中的中心地位，维护兼顾各方诉求、包容各方利益的区域秩序。面对亚洲发展的大好形势，添彩而不添乱应是域内域外国家参与亚洲事务的基本准则。任何固守冷战思维、蓄意挑起对抗、破坏地区发展的图谋，都是不得人心的。

作为亚洲大家庭的一员，不论世界发生什么样的变化，中国始终是地区和平发展、合作共赢的积极参与者和重要贡献者。中国坚持走和平发展道路，坚持走开放合作之路，积极推进高质量共建“一带一路”，提出并推动落实全球发展倡议、全球安全倡议，持续为亚洲和世界和平、发展、合作、共赢注入正能量。《哈萨克斯坦实业报》总编辑谢里克·科尔茹姆巴耶夫表示，习近平主席在主旨演讲中强调“携手同心、行而不辍”，希望国际社会团结合作、共迎挑战，迎来人类更加光明美好的未来。

冲出迷雾走向光明，最强大的力量是同心合力，最有效的方法是和衷共济。开放、包容、自信的中国，将同各国一道，团结在真正的多边主义旗帜下，致力于持久和平、共同发展、坚持开放的地区主义，携手构建亚洲命运共同体、人类命运共同体。

（本系列评论到此结束）

《 人民日报 》（ 2022年04月25日 03 版）

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