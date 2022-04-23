坚持合作共赢，建设一个共同繁荣的世界，当是各国的共同选择。中国将继续同各国携手同行，汇聚起合作共赢的伟力，推动全球发展事业不断向前

新冠肺炎疫情对过去10年全球减贫成果造成重大冲击，复苏不均衡加剧全球不平等，南北鸿沟持续扩大。乌克兰危机影响持续外溢，让复苏仍脆弱乏力的世界经济进一步承压。世界之变、时代之变、历史之变给全球发展事业带来严峻挑战，人类必须严肃对待。

“我们要共同促进经济复苏。”习近平主席在博鳌亚洲论坛2022年年会开幕式上发表主旨演讲，强调要坚持建设开放型世界经济，加强宏观政策协调，维护全球产业链供应链稳定，促进全球平衡、协调、包容发展。要坚持以人民为中心，把促进发展、保障民生置于突出位置，围绕减贫、粮食安全、发展筹资、工业化等重点领域推进务实合作，着力解决发展不平衡不充分问题，稳步推进全球发展倡议落地落实。中国主张彰显推动全球发展事业不断向前、构建全球发展共同体的坚定决心和有力担当。

新冠肺炎疫情不仅造成一些发展中国家返贫、生乱，也导致发达国家很多人陷入生活困境。“人民生命安全和身体健康是人类发展进步的前提。”习近平主席指出，各国要相互支持，加强防疫措施协调，完善全球公共卫生治理，形成应对疫情的强大国际合力。全球已接种超过100亿剂新冠疫苗，但非洲仍有约83%的人口未接种一剂疫苗，消除“免疫鸿沟”是当务之急。中国坚持疫苗作为全球公共产品的属性，确保疫苗在发展中国家的可及性和可负担性，已经向120多个国家和国际组织提供超过21亿剂疫苗，并将继续向非洲、东盟分别援助6亿剂、1.5亿剂疫苗。中国始终致力于推动国际抗疫合作，用实际行动守护人类生命健康。

全球产业链供应链出现紊乱、大宗商品价格持续上涨、能源供应紧张等风险相互交织，加剧了经济复苏进程的不确定性。全球低通胀环境发生明显变化，复合型通胀风险正在显现。如果主要经济体货币政策“急刹车”或“急转弯”，将产生严重负面外溢效应，给世界经济和金融稳定带来挑战。习近平主席提出要加强宏观政策协调，运用科技增强动能，维护全球产业链供应链稳定，防止一些国家政策调整产生严重负面外溢效应，促进全球平衡、协调、包容发展。地球村里，人类命运休戚与共。只有把握经济全球化发展大势，顺应和平、发展、合作、共赢的时代潮流，人类才能合力战胜挑战，走向光明未来。

可持续发展才是好发展，大家一起发展才是真发展。《区域全面经济伙伴关系协定》正式生效，中老铁路建成通车，有效提升了地区硬联通、软联通水平。这些都是共赢合作推动发展的生动缩影。中国坚持高标准、可持续、惠民生的目标，积极推进高质量共建“一带一路”，为沿线国家实现可持续发展注入重要动力。中国提出全球发展倡议，得到联合国等国际组织和近百个国家响应和支持。这些都是中国秉持合作共赢精神推动全球发展事业的有力证明。博鳌亚洲论坛理事罗康瑞表示，共建“一带一路”倡议可能是目前最合适的国际合作方式，能够帮助发展中国家克服目前的困难。蒙古国总统呼日勒苏赫指出，共建“一带一路”和全球发展倡议对于促进全球平等和可持续发展，落实联合国2030年可持续发展议程具有重要意义。

乌克兰危机持续发酵，地缘政治因素拖累世界经济复苏进程，进一步冲击全球发展事业，广大发展中国家更是深受其害。国际货币基金组织最新报告将今年世界经济增长预期下调至3.6%。联合国秘书长古特雷斯发出警告，乌克兰危机对发展中国家造成无声打击，可能令全球17亿人口陷入贫困和饥饿。乌克兰危机要妥善处置，但不能病急乱投医，不能攻其一点、不及其余，不能把全世界都捆绑到这个问题上，更不能让各国老百姓为此付出沉重代价。中国坚持劝和促谈，强调各方都应为推进和谈营造必要环境和条件，既是为世界和平安全计，也是为全球发展着想。

“安危不贰其志，险易不革其心。”人类历史告诉我们，越是困难时刻，越要坚定信心。坚持合作共赢，建设一个共同繁荣的世界，当是各国的共同选择。中国将继续同各国携手同行，汇聚起合作共赢的伟力，战胜前进道路上的各种挑战，促进全球平衡、协调、包容发展，推动全球发展事业不断向前。

《 人民日报 》（ 2022年04月23日 03 版）

(责编：袁勃、牛镛)