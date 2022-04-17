4月16日，中国神舟十三号载人飞船返回舱成功着陆。在太空“出差”长达半年的3名中国航天员顺利返回地球，标志着中国空间站关键技术验证阶段的第六次也是最后一次飞行任务取得圆满成功，受到国际社会广泛关注。

新加坡《联合早报》网站报道，神舟十三号载人飞船是目前中国在轨驻留时间最长的飞船，也是首次采用快速返回模式“回家”的飞船。3名航天员平安返回，不仅意味着此次任务圆满结束，还为中国空间站关键技术验证阶段画上圆满句点。

委内瑞拉南方电视台报道称，中国神舟十三号载人飞船返回舱成功着陆后，中国航天员出舱时身体状态良好。此次载人飞行任务取得成功，刷新了中国航天员单次驻留太空时间的最长纪录。

日本共同社报道说，3名航天员在空间站天和核心舱进行了技术方面的验证等，中国反复进行航天员的轮换和物资补给，为空间站的运行作准备。

土耳其广播电视公司国际频道介绍，在轨驻留期间，神舟十三号航天员乘组采取手控遥操作方式，圆满完成了货运飞船与空间站组合体交会对接试验。报道强调，中国积极发展航天事业，此前已成功发射火星探测器，并成为首个实现航天器在月球背面软着陆和巡视勘察的国家。

美国太空网站报道称，神舟十三号载人飞行任务是中国迄今在太空轨道上停留时间最长的一次任务，航天员王亚平成为第一位在太空行走的中国女性。3名航天员在为期半年的任务期间，进行了两次太空行走，完成了20多项不同的科学实验，并开展了两次“天宫课堂”，在空间站进行太空授课。英国曼彻斯特大学学者莫莉·西尔克对该媒体表示，观众与航天员的实时互动全面展现了中国航天技术成就，凸显了中国航天的实力，将会鼓励和推动青年一代从事科研工作。“中国展示了航天大国地位，也传递了希望造福全人类的愿望。”

肯尼亚南南合作智库负责人斯蒂芬·恩德格瓦认为，神舟十三号航天员乘组凯旋，这是“中国太空探索的又一次成功”。“航天科技不是发达国家的专利。作为发展中大国，中国为其他发展中国家树立了榜样，注入了信心。”恩德格瓦强调，王亚平迈出了中国女性舱外太空行走第一步，也将激励全世界致力于科研的女性继续前行。“期待中国在航天科技领域取得更多成绩，为世界贡献更多中国力量。”

葡萄牙《观察者》新闻网报道说，中国人在自己建造的空间站里，开展了面向广大青少年的“天宫课堂”，通过互动让他们更加了解科学、向往科学。

南非约翰内斯堡大学非洲—中国研究中心高级研究员科菲·库阿库表示，中国在航天领域的技术实力已处于世界前列。4月24日将迎来第七个中国航天日，神舟十三号载人飞船圆满完成任务，“中国航天发展迈上新台阶”。

泰国《曼谷邮报》认为，在中国政府大力推进下，中国“航天梦”正逐渐成为现实。

法国科学网站“未来科技”刊文指出，对其他国家航天员进入中国空间站，展开国际合作，中国持欢迎态度。

“这是中国太空探索的又一重大里程碑，为宇宙探索和人类发展作出了巨大贡献。”韩国檀国大学政治外交系教授金珍镐表示，深空探测和航天发展是人类共同的事业，各国应携手共进。“中国航天事业一次次取得新成就，有益于全人类的发展进步，是推动构建人类命运共同体的具体实践。”

巴西瓦加斯基金会巴中研究中心负责人埃万德罗·卡瓦略十分赞赏中国发展航天事业所坚持的合作共享原则。“科技创新必须坚持开放合作。中国航天事业发展坚持独立自主与开放合作相结合，深化高水平国际交流与合作，在外空领域推动构建人类命运共同体。”

（本报北京、约翰内斯堡、布鲁塞尔、曼谷、首尔4月16日电 记者颜欢、闫韫明、牛瑞飞、刘慧、马菲）

《 人民日报 》（ 2022年04月17日 03 版）

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