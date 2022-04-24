人民网约翰内斯堡4月23日电 （记者闫韫明）当地时间20日，中国第25批赴刚果（金）维和医疗分队顺利通过联合国作战效能核查，这也是该分队今年度首次接受作战效能核查。

根据联刚稳定团部队总司令指示，此次作战核查，作为最新的军队效能评估工具的试点项目，旨在评估相关指标的正确性，收集部队意见建议。

在2天时间的核查中，联刚稳定团作战效能核查办公室副主任默罕默德·阿里·哈什米一行，通过听取汇报、实地查看、随机导调等多种方式，围绕战备训练、医疗设备、行政管理、后勤保障、环境保护、工作流程、武器装备、车辆装备性能和联合国及联刚稳定团授权开展的相关项目展开细致核查。核查中，核查组还观摩了应急处突、医疗救治与后送和消防演练，并临机导调、预设多种突发情况，考验分队的应急处置能力。

分队队员王舰表示：“此次作战效能核查，我们聚焦‘展示形象、体现标准、汇报成果’的工作思路，采取‘高位筹划、归口负责、分组实施’的步骤方法，严格落实联合国规定要求，深入细致做好各项准备，全面提升分队卫勤战备工作水平。”

作战效能核查是联合国对任务区维和部队进行的一项综合性检查，通常每6个月开展一次，内容涵盖人员、装备、训练、管理、后勤保障等多个方面。针对近期接连发生的多起反政府武装袭击联刚稳定团维和人员、绑架中资企业及在刚华人等暴力恶性事件，我维和医疗分队深入抓好战备建设，加高营区双重铁丝网，构筑修缮防卫掩体，加强常态化警戒巡逻力量和频次，与维和友邻单位开展联演联训和应急处置，建立安防协作机制，提升警戒防卫级别，确保能够遂行多样化卫勤保障任务。

经过量化评估，最终，中国维和医疗分队顺利通过全部项目的核查，受到联合国作战效能核查组高度评价。联刚稳定团作战效能核查办公室副主任默罕默德·阿里·哈什米说：“中国二级医院准备周全，非常热情友好，拟定的针对性的核查指标也很具有实操性，特别详细专业。”

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