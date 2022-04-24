人民网约翰内斯堡4月23日电 （记者闫韫明）当地时间4月20日，中国第25批赴刚果（金）维和工兵分队巴拉卡分遣点的官兵在施工期间遇到地方车辆陷入泥坑，我维和工兵分队进行紧急救援。

“报告，在我左前方100米处，发现一辆货车陷入泥坑，道路出现拥堵，司机向我紧急求助。”我维和官兵按照计划正在进行施工作业，对讲机里突然传来情况报告。

带队干部石光绪迅速前往现场进行察看，发现被困车辆深陷土质松软路段，动弹不得，只能采取推土机牵引的方式将被困车辆从泥坑中拉出来。

“安全员就位，密切观察车辆情况！”经过十多分钟的紧张救援，我维和官兵成功解救出受困车辆，在场民众纷纷对我维和官兵竖起了大拇指。“车子昨晚陷入泥坑后我整个人都崩溃了，要不是你们出现，我还得等十几个小时，你们是我们的救命恩人。”司机激动地感谢道。

我维和工兵分队巴拉卡分遣点要担负的任务就是抢修巴拉卡通往米尼布维地区96公里的道路。这条道路大多位于坦噶尼喀湖湖岸，因年久失修，大部分路面已经损毁，有的路段距离湖面高差不足1米，遇到雨季湖水上涨就会导致路面被淹，严重影响当地人民生活和过往车辆通行。

这项施工任务作为联刚稳定团“一号工程”，是当前规模最大、时间最紧迫的一项工程。它对刚果（金）当地社会发展、人民幸福意义重大，备受各方关注。目前我维和官兵正在加紧抢修道路。

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