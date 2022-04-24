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中国元素亮相荷兰花车巡游

2022年04月24日13:48 | 来源：人民网-国际频道
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中国驻荷兰大使谈践出席发车仪式。荷兰海牙中国文化中心供图
中国驻荷兰大使谈践出席发车仪式。荷兰海牙中国文化中心供图

人民网海牙4月23日电 （记者张朋辉）4月23日，荷兰花车巡游活动在诺德维克市拉开帷幕，荷兰海牙中国文化中心策划的“春艺2022·虎年中国风主题花车”在巡游中精彩亮相，吸引了众多观众驻足、拍照。

据了解，中方已经连续多年受邀参加荷兰花车巡游活动，海牙中国文化中心是今年唯一受邀参加的国际机构。诺德维克市市长温迪·韦克雷、中国驻荷兰大使谈践及多国使节、嘉宾应邀出席了发车仪式。

中方主题花车共有两组，用2万只鲜花精心装饰，以庆祝中国和荷兰建交50周年，向荷兰公众展示中国文化。今年是农历虎年，第一组花车以老虎为核心元素，取其正义、勇猛、威严的寓意。第二组花车载有中荷建交50周年标志，象征荷兰的风车和象征中国的灯笼通过一座花桥连接，寓意通过花车巡游加深中荷文化交流。花车上还有中国大鼓现场表演及身着中荷传统服装的舞者，为花车巡游增添了更多亮点。

荷兰是全球最大花卉出口国，超过80％的花卉产品供应出口市场。南北荷兰省交界处花田地区的花车巡游是荷兰规模最大、参观人数最多、影响最广的花车巡游。受疫情影响，花车巡游已暂停两年。今年巡游重启，主题为“欢庆回忆”，20艘巨型花车和30多辆装饰精美、造型各异的车辆在多个城市巡游、展示。整个巡游行程约40公里，历时12个小时。今年还是荷兰花车巡游活动的75周年，花车制作、展示等相关活动持续近一周。

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(责编：高歌、杨牧)

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