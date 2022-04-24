人民网阿布贾4月24日电 （记者姜宣）为庆祝“国际中文日”，中国驻尼日利亚使馆携手尼中国文化中心于20日举办了“中文：共筑美好未来”系列庆祝活动。中国驻尼使馆文化参赞兼中国文化中心主任李旭大、副主任贾晓玲，尼新闻和文化部国际文化关系司司长伊杜拉、尼中国同学会暨尼全国艺术家协会主席苏莱曼、阿布贾武术协会主席迈克以及当地相关中资公司代表、部分设有“中国之角”中学师生、中国语言文化爱好者等100余人参加了庆祝活动。

李旭大表示，今年是第13个“国际中文日”，我们高兴地看到，近年来越来越多的尼日利亚人，尤其是青少年学生加入到学习汉语的队伍中来。迄今为止，中尼共建了两所孔子学院和10多个汉语教学点。希望中尼双方互相学习，共赏语言魅力，团结奋进，开创更加美好未来。

伊杜拉表示，语言是任何文化中最重要的一部分，人们通过它来相互交流，建立关系。尼中建交50余年，两国人民的相互了解和文化交流越来越深入。汉语教学是尼中两国文化关系的一个重要方面。希望在场的所有人从现在开始努力学习汉语，以便将来能熟练地用汉语交流。

随后，驻尼使馆工作人员、中企员工、“中国之角”学生、中国文化中心汉语班学员、阿布贾武术协会学员以及当地艺术家纷纷登台献艺，先后表演了京剧清唱、中文歌曲演唱、中国舞蹈、中国传统器乐演奏、中国书法展示、中华武术表演、中文诗歌朗诵等。整台节目丰富多彩，精彩纷呈，赢得了掌声不断。

“国际中文日”始于2010年，将每一年的“谷雨”定为“国际中文日”，以纪念中华文字始祖仓颉造字的贡献。设立“国际中文日”，可以不断增进世界人民对当代中国和中华文明的了解，实现世界各国人文共兴的美好期盼。

(责编：高歌、杨牧)